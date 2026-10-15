Las Pelotas volvió a Vorterix y convirtió la presentación de “Sin la piel” en una fiesta de rock y tribuna.

Hay algo que Las Pelotas consiguió construir con los años que no se explica solamente por las canciones, está en el vínculo y eso se notó este miércoles en Vorterix, donde la banda protagonizó el primero de los dos shows previstos en Buenos Aires (ambos agotados) para presentar “Sin la piel”, su nuevo disco de estudio.

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El teatro estaba explotado, no había demasiado margen entre cuerpo y cuerpo y, desde antes de que Las Pelotas apareciera sobre el escenario, la sensación era la de estar frente a una de esas noches en las que el público no va solamente a escuchar: va a cantar. Corearon las canciones, pero también los cantitos de cancha, esos que aparecen entre tema y tema, que se multiplicaban desde el fondo de la sala y terminaban convertidos en una voz colectiva.

Después de más de tres décadas de historia, Las Pelotas tiene un repertorio capaz de producir ese efecto. Pero esta vez había además una excusa especial, “Sin la piel”, su duodécimo disco de estudio, editado en septiembre, un trabajo de doce canciones que profundiza en una búsqueda introspectiva y existencial sin abandonar la potencia rockera de la banda. El álbum combina guitarras, pasajes sinfónicos, reggae y diferentes climas, con letras atravesadas por preguntas sobre los vínculos, el presente y la manera de habitar el mundo.

Y el vivo permitió comprobar que esas canciones nuevas pueden convivir sin problemas con los clásicos. De hecho, el comienzo tuvo algo de eso con “Cuando ves alrededor”, el tema que abre el álbum y que pone el foco en la hiperconectividad y en esa paradoja de estar permanentemente conectados mientras muchas veces dejamos de mirar lo que tenemos cerca.

Después llegaron “Qué podés dar”, “Saben”, “Ya no estás” y “Sin la piel”, instalando de a poco el universo del nuevo trabajo en la sala. La canción que le da nombre al disco tiene además una particularidad, funciona como una síntesis de esa búsqueda de Las Pelotas por sacarse capas de encima, hablar desde un lugar más íntimo y poner en primer plano aquello que queda cuando desaparecen las apariencias. El propio álbum fue presentado como un viaje por paisajes emocionales y líricos, con una combinación de rock, poesía y distintas texturas sonoras.

Pero si algo quedó claro anoche es que Las Pelotas no está haciendo una gira de presentación de un disco nuevo para olvidarse de su historia. Todo lo contrario. El repertorio avanzó hacia canciones como “Al final que somos”, “Víctimas del cielo”, “Cómo se curan”, “Siempre estará”, “Personalmente”, “Ya lo sabés” y “Es clara”, construyendo un recorrido en el que pasado y presente dejaron de ser categorías separadas.

Cómo fue el regreso de Las Pelotas a Vorterix

Hubo canciones que fueron cantadas completas por el público, sin necesidad de que Daffunchio hiciera demasiado. La voz de la banda y la de la gente se mezclaron hasta hacer difícil distinguir dónde terminaba una y empezaba la otra. En una sala colmada, los brazos arriba, los saltos y los cantos fueron creciendo hasta que el recital adquirió por momentos una lógica de cancha de fútbol. Los cantitos aparecían como una segunda banda, espontánea y desaforada, acompañando cada pausa.

Las Pelotas volvió a Vorterix y presentó su nuevo disco "Sin la piel”.

La lista siguió con “No me acompañes”, “Los dos”, “Que estés sonriendo”, “Tanto más” y “Si supieras”. Para entonces, la presentación del nuevo álbum ya había quedado integrada a una celebración mucho más grande. En el tramo final aparecieron “Esperar el tiempo”, “Escondido”, “Hasta el fondo del río” y “Esperando el milagro”. Y cuando parecía que el recorrido ya había alcanzado su punto máximo, Las Pelotas todavía tenía más para dar: “Volver”, “Día feliz”, “Será” y “Capitán America” terminaron de llevar la noche hacia ese lugar en el que un recital deja de ser simplemente un recital y se convierte en una experiencia colectiva.

Fueron dos horas en las que entraron canciones nuevas, clásicos, momentos de contemplación y una energía que por momentos hizo temblar la sala. Una postal particularmente potente fue la convivencia entre el material de Sin la piel y las canciones que el público lleva incorporadas desde hace años. Algunas todavía están buscando su lugar en la memoria; las otras ya lo tienen ganado.