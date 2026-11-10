Recitales y conciertos en noviembre 2026: qué artistas y bandas de música tocan en Argentina

Las Pastillas del Abuelo estarán en el Movistar Arena. (Crédito de foto: 0221)

Argentina funciona como un epicentro de la música en directo en el Cono Sur y en la región latinoamericana. Mes a mes, la cartelera local recibe giras internacionales de grandes artistas junto a propuestas consolidadas de la escena nacional e independiente. El flujo constante de artistas extranjeros y locales ratifica que el público argentino mantiene un nivel de consumo cultural masivo, lo que posiciona al país como una parada fija dentro de las rutas globales de los principales músicos del mundo. Noviembre ofrece una agenda variada que abarca desde estadios hasta espacios independientes y nuevos teatros, con una amplia estilística que cruza el pop, el rock, la música urbana y la electrónica.

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Los recitales más esperados del mes

María Becerra (Movistar Arena): con una serie de funciones consecutivas entre el 13 y el 14 de noviembre, la artista urbana reafirma su récord de convocatoria masiva en el estadio cubierto con un show de alto despliegue visual y musical.

Festival Primavera Sound (Club Ciudad de Buenos Aires): las jornadas del 28 y 29 de noviembre congregan lo mejor de la escena alternativa, independiente y electrónica.

The Strokes encabeza el line up del Primavera Sound 2026. (Crédito de foto: Sacha Lecca / Rolling Stone)

Ed Sheeran (Estadio Huracán): el cantautor británico se presenta el 29 de noviembre en el Estadio Huracán con su formato de estadio, repasando sus grandes éxitos de pop melódico e hits globales.

Serú Girán - Lebón y Aznar (Movistar Arena): el 22 de noviembre se lleva a cabo este homenaje indispensable para el rock nacional, donde David Lebón y Pedro Aznar reviven el repertorio y la huella histórica de la emblemática banda.

Cronología de recitales en Argentina

1 de noviembre: Jesse y Joy en Movistar Arena.

3 de noviembre: Bersuit Vergarabat en Movistar Arena.

5 de noviembre: Def Leppard en Movistar Arena.

6 de noviembre: Ronnie Wood en Movistar Arena.

7 de noviembre: Indira Paganotto, La Beriso y Alex Ubago.

8 de noviembre: Cypress Hill en Microestadio Malvinas Argentinas.

11 de noviembre: Jorja Smith en C Complejo Art Media.

12 de noviembre: Kudai en Palermo Groove.

13 de noviembre: María Becerra y Abel Pintos.

14 de noviembre: Creamfields, Romeo Santos y Prince Royce. Babasónicos en La Plata.

15 de noviembre: Hayley Williams en Microestadio Malvinas Argentinas.