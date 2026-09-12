Entradas para Bersuit Vergarabat en el Movistar Arena 2026: precios y fecha de cuándo toca

Bersuit Vergarabat presentará en vivo su disco por 25 años de Hijos del culo con un nuevo show en el Movistar Arena en noviembre. La fecha se suma al tour aniversario que ya recorrió diferentes puntos de Argentina con fechas agotadas. Se trata de una oportunidad única para disfrutar las canciones más emblemáticas de la banda.

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Cuándo toca Bersuit Vergarabat en el Movistar Arena

Bersuit Vergarabat tocará el martes 3 de noviembre a las 19 hs en el Movistar Arena. La banda revive uno de sus discos más importantes en medio de la gira con la que recorrió el país y otros lugares del mundo como España, Ecuador, Uruguay, México y Colombia.

Después de 25 años, Bersuit abrió nuevamente las puertas del micromundo de Hijos del culo. Un disco que habló de personajes, barrios, excesos, contradicciones y de una sociedad que podía reconocerse en cada canción.

Bersuit Vergarabat tocará el martes 3 de noviembre en el Movistar Arena

La banda produjo una reversión especial de 20 canciones, que registró en vivo junto a una nómina de artistas invitados de gran renombre como Luck Ra, Lali, Nahuel Pennisi, Francisco Charcho, Willy Bronca, Lisandro Aristimuño, Los Pérez García y Cucuza Castiello, entre otros grandes artistas.

Así, lograron una celebración de uno de sus álbumes más importantes, que hoy suena renovado y con los matices de diferentes artistas. La banda logró demostrar como sus producciones conectan las distintas generaciones y sus canciones mantienen su vigencia a través de los años.

Bersuit se subirá en noviembre al escenario porteño para que el público pueda disfrutar de grandes éxitos como Desconexión Sideral, Toco y me voy, Negra Murguera y La Bolsa, en lo que promete ser una noche inolvidable.

Cómo comprar las entradas para Bersuit en el Movistar Arena 2026: los precios

Las entradas para la Bersuit Vergarabat ya están disponibles en la página oficial del Movistar Arena. Los precios varían de acuerdo a la ubicación del predio, pero comienzan en los $60.000 y llegan a tener un valor de hasta $125.000.