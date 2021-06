En qué anda Louta: "No puedo hacer la vacuna yo, voy a hacer música"

El músico sacó "La Forma de tus Huesos", donde explayó sus ideas tanto en la producción como en la dirección del videoclip. Conocé a Louta: todos los detalles del nuevo tema y sus proyectos para el post-pandemia.

Después de empezar y sacar el tema Ush en 24 horas y de estar 7 meses concentrado en hacer música, Louta nos presenta su nueva canción La Forma de tus Huesos, apta para mover la cabeza al ritmo de una melodía alegre y pegadiza, pero también para adentrarse en una letra introspectiva y profunda.

A Jaime James-su nombre real- le corre el arte y la ambición por las venas: su padre es Diqui James, director teatral y uno de los fundadores de De La Guarda y Fuerza Bruta, y su madre Ana Frenkel, bailarina y directora teatral.

En pleno encierro de mayo del 2020 sacó su tercer álbum “2030”, creado completamente vía Zoom. “Del momento choto hicimos algo copado. Fue como bueno: no puedo hacer la vacuna yo, voy a hacer música que es lo que sé hacer”, expresó a El Destape.

Desde Miami, Louta contó #Enquéanda y dio detalles sobre su nuevo tema en donde sus ideas estuvieron tanto en la letra como en la producción y el videoclip. Como siempre, el artista propone una experiencia completa, tanto visual como auditiva: La Forma de tus Huesos es una película.

-Tu nuevo tema habla mucho de las ganas de que las cosas salgan bien y también de la frustración, ¿no?. De la incertidumbre que hoy está bastante presente. Es una letra bien introspectiva. ¿Va por ahí?.

-Me encanta. Estoy re contento con este tema. Sí, es una canción con una letra importante. Tiene un efecto medio Tim Burton, ¿viste?. Como una musiquita alegre y la letra no tanto. La frase "Cuando mires lo podrido no te asustes, en el fondo sigue siendo lo más dulce” es medio esperanzadora. La canción habla de las ganas, de lo que pasa y no pasa, una historia de lo que le pasa al protagonista con algo. Es un poco de película, no es tan una bajada de línea. Con este tema me pasa que realmente me gusta escucharlo. A veces uno hace la letra más musical y acá hice la melodía como la tenía que hacer para decir lo que quería escribir.

-Estuviste en la dirección y en la producción también. Siempre te gusta estar ahí en cada detalle de tu obra, ¿no?

-El video lo hice yo con dos amigos, Odile Sucari y Ramiro Birriel, en el barrio de Avellaneda. Y sí, siempre me meto en todo pero también armo equipo porque me parece que está piola para que salga algo más grande y entre aire en las ideas que tengo.

-Jugás mucho con los estímulos y con la idea de disfrutar cada momento. Siempre querés hacer sentir a la gente como que está viviendo la mejor noche de su vida, que está presenciando algo especial, ¿de dónde surge esto?

Te voy a responder con algo que soñé ayer justo. Estaba hablando con una persona que es como un referente y yo le decía: lo que hacemos no es que el público vea el show, sino que el público vea al público. Que la gente sienta a la gente. Lo que hacemos es que la gente sienta para que cada individuo sienta a la gente sintiendo. Está bueno, ¿no?.

-¿Qué te gustaría hacer antes de que termine el 2021?

Tengo bastantes temas grabados que de a poco van a ir saliendo y están buenísimos. Estoy en Miami grabando. Medio que siempre hacemos lo mismo: tocamos, sacamos temas, hacemos videoclips, lo que me gustaría es hacer eso en un nivel espectacular, cada vez mejor. Ahora en agosto es el Cosquín Rock acá en Estados Unidos, donde todo está mas liberado por el avance de la vacunación. Va a ser un lindo reencuentro con el público.

Ping Pong

Louta nos reveló que copió y pegó una canción de Fatboy Slim en uno de sus temas, su ritual antes de salir a tocar y sus proyectos a realizar una vez que se termine la pandemia.

Sabías qué...

Louta contó a El Destape que el budismo le cambió y la vida y que fue un poco lo que hizo que se animara a lanzarse como artista. "A los 20 años estaba re trabado, no entendía nada y empecé a practicar budismo. Practicar me hizo sentir mucha fuerza vital, en el sentido amplio de la palabra, valentía, alegría, ideas, me hizo estar más atento y me pude dedicar a lo que me gustaba", reconoció y lo recomendó en un "10 mil millones por ciento": " A cada uno le pasa lo que necesita en su vida que le pase. Por eso esta bueno, porque sirve para cualquier persona".

Si no conocés su música, Louta recomienda que arranques escuchando LA FORMA DE TUS HUESOS.