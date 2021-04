Agnes Simon es Femigangsta, aunque posiblemente pronto deje de presentarse de esta manera.

Agnes Simón es Femigangsta, aunque posiblemente pronto deje de presentarse de esta manera. “Me genera mucha inseguridad, mismo recibo mensajes de gente enojada porque piensan que realmente yo me auto percibo una suerte de gangsta feminista”, contó a El Destape. Igualmente, admitió que ya le tomó cariño al nombre y que hasta sus amigas le dicen “Femi”. Tal vez ese sea su nuevo seudónimo.

“Femigansgta” surgió de un chiste de cuando hacía canciones de humor político criticando la gestión de Mauricio Macri y hablando de feminismo, pero hubo un paso de página. Agnes nació en Zapala, ciudad de Neuquén, se recibió de abogada en la UBA y hoy tiene un proyecto musical con su primer álbum cocinándose en Buenos Aires y siete singles bajo el brazo.

“Soy la primera en boicotearme y creer que no soy lo suficientemente buena”, admitió a este medio. El apoyo de sus colegas y amigxs la ayudó a perder su miedo y a hacer ese click necesario para apostar por la música. Después de un principio de cuarentena “nefasto y deprimente”, salvado en parte gracias a sus perros, a la lectura y a su cercanía con sus más de 200 mil seguidores, Agnes continúa construyendo su camino artístico con ambición y también, con humor: “Estoy constantemente buscando herramientas para sacar adelante el laburo y que no me bajonee la cancelación de actividades”.

-Te hiciste muy conocida con el Hitazo del Invierno, muy crítico de la gestión de Mauricio Macri ¿por qué dejaste de hacer sketches de política?

Hoy lo que más me preguntan es por qué no le estás haciendo una canción a Alberto Fernández. Yo decidí meterme muy de lleno en mi carrera de música por fuera del humor y de crear contenido para redes sociales. Twitter sí lo uso para expresar mi postura y siempre participo con la banda en festivales por determinadas causas, por ejemplo cuando fueron los despidos de Clarín fui a tocar gratis y también en un show que se armó durante las movilizaciones para legalizar el aborto. Trato de participar pero desde otro lugar, no tal vez poniendo mi cara y "rapeando". Me gustaría volver a hacer humor. Tengo un proyecto que se atrasó por todo este contexto de pandemia pero en el humor para mí se condensa la crítica, y está buenísimo.

-¿Sentís que te ponés un límite ahí, al decidir no crear más contenido político en tus redes?

Sí, y te digo por qué: soy una persona que maquinea mucho. Me limita porque no quiero que se mezcle todo. Por ejemplo: a veces quiero hacer un posteo sobre determinada causa y siento que puede ser malinterpretado que yo con mi postura política la uso como un anzuelo para atraer seguidores para que después consuman lo otro. Yo en mi perfil trato de vender mi música. No quiero dejar de hablar y siempre lo voy a hacer, pero no quiero que sea el principal foco en mis plataformas.

- ¿Cómo te enfrentas al hate?

Es muy difícil manejar la opinión de los demás sobre uno. Son las reglas de internet: tiene cosas muy piolas y a la vez es una puerta abierta constantemente para que entren las opiniones y expectativas de muchas personas. Antes tenía mucha susceptibilidad cuando a alguien no le gustaba lo que yo hacía porque no lo entendía y me lo tomaba re personal. Ahora entendí que si saco algo que sé que es bienintencionado y genuino, no voy a explicarle a otro por qué hago lo que hago.

-¿Te cuesta no compararte con otrxs artistas?

Yo no me percibo como colega, soy más fan. Siempre que veo que alguien la está pegando acá en Argentina lo celebro. Durante mucho tiempo no existió el lugar que hay hoy para la música en español. Hoy veo artistas en ascenso y noto que hay cualquier excusa para defenestrarlos o cancelarlos. Yo estoy muy orgullosa de la cultura argentina y me alegro que les vaya bien. En un futuro, me encantaría poder generar movida y poder hacer que artistas que me gustan de acá de Argentina puedan llevar a otros proyectos por fuera del país.

-¿Qué te gustaría hacer antes de que termine el 2021?

Tengo muchas ganas de sacar alguna colaboración. Estuve hablando con algunas artistas españolas y con una artista cordobesa que se llama Agostina Rosales. Me encantaría componer algo con ella. Este año tendría que ser el año de mis disco pero ya no lo quiero decir. Tendría que haber salido el año pasado y por el coronavirus no se pudo, pero mutó el concepto y estamos trabajando algo mejor. No quiero hablar de más pero hay un personaje central con su historia. El disco viene a musicalizar esta historia. También tengo programado un libro que posiblemente sea vinculado al disco.

Ping pong

Su relación amor-odio con las redes sociales, su mayor vergüenza hasta ahora y con quién de Argentina le gustaría hacer un feat. P.D: Aníbal Fernández: si ves esto, Femigangsta quiere cocinarte ñoquis.

Sabías que...

Antes de interesarse por la música, a Femigangsta siempre le gustó dibujar caricaturas e historietas. “Muy focalizada a reírme de los seres humanos básicamente”, reconoció y nos mostró uno de sus dibujos.

Mick Jagger by Femigangsta.

Si no conoces su música, Femigangsta recomienda que arranques escuchando YA SÉ.