El festival Primavera Sound Buenos Aires regresa este sábado 28 y domingo 29 de noviembre al Club Ciudad de Buenos Aires, consolidándose como una de las citas musicales más relevantes del calendario regional en cuanto a recitales. Para quienes no puedan acercarse al predio de Núñez o residan en otros países de Latinoamérica de habla hispana, el evento contará con transmisión oficial en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+.

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La cobertura comenzará el sábado a partir de las 14:30 y el domingo desde las 13:45 (hora argentina), con la conducción de Bebe Contepomi y Lara Gianina. Además, una vez finalizada cada jornada, los recitales quedarán disponibles on demand dentro del catálogo de la aplicación durante 30 días.

Artistas confirmados y bajas de último momento

La programación de esta edición apuesta por un cruce generacional y estilístico entre referentes internacionales y figuras destacadas de la escena argentina. El sábado 28 tendrá como platos fuertes a Gorillaz, Yung Lean, CMAT, Danny L Harle y John Talabot, acompañados por talentos nacionales como Marilina Bertoldi, Juliana Gattas y el regreso de Jaime Sin Tierra. El domingo 29, en tanto, estará encabezado por The Strokes, FKA twigs, Lily Allen (presentando un espectáculo teatral basado en su disco West End Girl) y Courtney Barnett, junto a referentes argentinos como Santiago Motorizado y Juana Molina.

Sin embargo, el cartel sufrió modificaciones recientes antes del inicio del evento. La producción confirmó tres bajas sensibles: las bandas estadounidenses Nation of Language y Mannequin Pussy cancelaron toda su gira sudamericana, quedando fuera tanto del festival como de su fecha paralela en el ciclo Primavera en la Ciudad, mientras que Cara Delevingne tampoco formará parte de la grilla por motivos ajenos a la organización. Asimismo, la presentación de Babeblade fue reprogramada del sábado al domingo.

Line up publicado por el Primavera Sound de Buenos Aires. (Crédito de imagen: PS)

La propuesta para quienes van a Club Ciudad de Buenos Aires

Con apertura de puertas a las 14:00 horas e ingreso habilitado hasta las 19:30 en ambas jornadas, el Club Ciudad ofrecerá un despliegue con tres escenarios principales (Heineken, Primavera y Barcelona) y una experiencia integral pensada para el público asistente. Más allá de los recitales, el predio contará con sectores gastronómicos, puntos de hidratación, activaciones de marcas y sistema cashless para agilizar consumos.