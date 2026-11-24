Los amantes de la música clásica podrán disfrutar de piezas como El cascanueces, El lago de los cisnes y Carmen de la mano de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un concierto gratuito en la Facultad de Derecho de la UBA.

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Así será el concierto gratis de la Banda Sinfónica en CABA

El concierto será el sábado 28 de noviembre, a las 18 hs en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA (avenida Presidente Figueroa Alcorta 2263, CABA). La presentación, dirigida por Carlos David Jaimes, cerrará la 11.ª edición del Festival Konex de Música Clásica, como parte de su Ciclo de Grandes Conciertos. La entrada será por orden de llegada, hasta completar la capacidad del espacio.

El programa propone un recorrido por composiciones de autores rusos y franceses que tomaron como inspiración distintos ritmos y tradiciones musicales de España. La función forma parte de España Sonora, la edición del festival dedicada al compositor español Manuel de Falla, a 150 años de su nacimiento.

Entre las piezas anunciadas figuran:

Las danzas españolas de los ballets El cascanueces y El lago de los cisnes, de Piotr Ilich Chaikovski.

Una suite de Carmen, la ópera de Georges Bizet ambientada en España.

El Capricho brillante sobre la jota aragonesa, de Mijaíl Glinka

El Capricho español, de Nikolái Rimski-Kórsakov

Habanera y España, de Emmanuel Chabrier.

La propuesta permite escuchar cómo esos compositores incorporaron referencias musicales españolas a sus propias obras. En el caso de Glinka, su interés estuvo ligado a un viaje por España; Bizet, en cambio, compuso Carmen sin haber visitado el país, según las notas del festival.

Cómo conseguir las entradas para el concierto

El acceso es gratuito y no requiere sacar una entrada: el público ingresará por orden de llegada hasta que se complete la capacidad de la sala. Por eso, se recomienda llegar antes a la Facultad de Derecho de la UBA.