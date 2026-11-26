El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) reúne casi dos décadas de películas, series y especiales que se pueden ver en Disney+, donde el catálogo permite seguir la franquicia tanto por fecha de lanzamiento como según la línea temporal de la trama. Para quienes buscan recorrer la historia en el orden exacto en que ocurren los hechos: desde la Segunda Guerra Mundial hasta la expansión del multiverso, existe una secuencia cronológica precisa que conecta cada etapa del relato sin saltos temporales.

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"Thunderbolts*", película del multiverso de Marvel. (Crédito de foto: Disney)

Películas y series de Marvel en orden cronológico

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021)

Ojo de Halcón (Hawkeye) (2021)

Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022)

Caballero Luna (Moon Knight) (2022)

Ms. Marvel (2022)

Thor: Love and Thunder (2022)

Ironheart (serie)

She-Hulk: Abogada Hulka (2022)

Werewolf by Night (especial, 2022)

Pantera Negra: Wakanda para siempre (2022)

Ant-Man y la Avispa: Quantumania (2023)

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (2023)

Invasión Secreta (2023)

Loki – temporada 2 (2023)

The Marvels (2023)

Echo (2024)

Deadpool y Lobezno (2024)

Agatha, ¿quién si no? (2024)

Capitán América: Brave New World (2025)

Daredevil: Born Again (2025)

Thunderbolts (2025)

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (2025)

Spider-Man: Brand New Day (2026)

"Avengers: Doomsday": el futuro de la franquicia

Esta lista continuará ampliándose en los próximos meses con el tramo final de la Fase 6. Este año se estrena en cines Avengers: Doomsday (17 de diciembre de 2026), que pasará a ocupar el puesto 56 de la cronología tras recoger los sucesos de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos y Spider-Man: Brand New Day.

Un año después llegará Avengers: Secret Wars (prevista para diciembre de 2027), que se ubicará en el lugar 57 para cerrar la saga del multiverso, y que más adelante llegarán al catálogo de Disney+.