Vuelve Avengers: Endgame al cine y tendrá una sorpresa exclusiva de Doomsday

Los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel tendrán una nueva oportunidad de volver a ver en pantalla grande una de las películas más importantes de la franquicia. Avengers: Endgame regresará a los cines argentinos el próximo 24 de septiembre de 2026 con una edición especial denominada Avengers: Endgame: Bonus, que incluirá material exclusivo de la próxima gran apuesta de Marvel Studios: Avengers: Doomsday.

El reestreno llegará a salas IMAX y a aquellas que cuenten con la certificación Infinity Vision, una nueva categoría destinada a los formatos Premium Large Format (PLF). La propuesta busca ofrecer una experiencia de exhibición con pantallas de gran tamaño, imágenes de alta definición y sistemas de sonido envolvente.

Uno de los principales atractivos de esta nueva presentación será la posibilidad de acceder a un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday, película que tiene previsto su estreno cinematográfico para el 17 de diciembre. Pero habrá una diferencia para quienes elijan determinadas salas. Los espectadores que concurran a funciones de Avengers: Endgame: Bonus en salas IMAX o en pantallas certificadas Infinity Vision tendrán acceso, además, a un adelanto adicional de Avengers: Doomsday.

De esta manera, el regreso de Endgame no funcionará únicamente como una reposición de la película que marcó el cierre de la Saga del Infinito, sino también como una forma de conectar aquella historia con la próxima etapa del universo de superhéroes de Marvel.

De qué trata Avengers: Endgame

La película retoma la historia después de los acontecimientos provocados por Thanos, cuyo accionar terminó con la desaparición de la mitad de la población del universo. Frente a esa situación, los héroes que sobrevivieron deben enfrentar las consecuencias de la derrota y encontrar una manera de revertirla. La historia desemboca en un enfrentamiento decisivo contra Thanos, en una batalla que reúne a buena parte de los personajes centrales del Universo Cinematográfico de Marvel.

Avengers: Endgame fue dirigida por Anthony y Joe Russo y producida por Kevin Feige. Entre sus productores ejecutivos figuran Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo, Trinh Tran, Jon Favreau, James Gunn y Stan Lee. La película se convirtió en uno de los grandes fenómenos cinematográficos de Marvel y en uno de los títulos más exitosos de la historia de la taquilla mundial.

Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse a través de los canales de venta de cada complejo cinematográfico, tanto online como de manera presencial y mediante sus respectivas aplicaciones.