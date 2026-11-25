Walt Disney Animation Studios estrenó Hexed, una nueva película animada que se adentra en el mundo de las brujas y los secretos de familia. Sin embargo, detrás de su aventura protagonizada por una adolescente que descubre sus poderes sobrenaturales, hay varios detalles que los fanáticos del estudio no deberían pasar por alto: desde las referencias a clásicos como La Sirenita hasta la participación de una reconocida actriz ganadora del Oscar. Además, su llegada a los cines tiene una sorpresa especial para los seguidores de Lilo y Stitch.

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La historia tiene como protagonista a Billie Doe, una adolescente de 16 años impulsiva, poco convencional y que siente que no termina de encajar en su entorno. Su vida cambia cuando descubre que tiene habilidades mágicas que habían permanecido ocultas durante su infancia. Ese acontecimiento la lleva hasta Hexe, un extraordinario reino de brujas, donde deberá enfrentar secretos familiares junto a su madre, Alice, con quien mantiene una relación complicada.

Una de las curiosidades de la producción es su homenaje al universo de La Sirenita. La película recupera elementos del imaginario de los grandes clásicos animados de Disney y los incorpora a una aventura original. En ese contexto aparece Cúrsula, un personaje que homenajea a la bruja de mar Úrsula del mencionado filme. Aunque el personaje aparece solamente un par de segundos, tiene una línea y está interpretada por la actriz Jodi Benson, quien le puso su voz a Ariel en todos los filmes animados de La Sirenita, de Disney.

Una ganadora del Oscar como "la abuela mala"

Uno de los grandes atractivos del elenco es la participación de Jodie Foster. La dos veces ganadora del Oscar interpreta a Queen Celeste, la principal antagonista de la historia. Se trata de una poderosa reina de las brujas que está dispuesta a hacer lo necesario para conservar su dominio sobre Hexe.

La actriz, que cuenta con una extensa trayectoria en Hollywood, reconoció que convertirse en una villana de Disney era uno de sus deseos desde la infancia. En una entrevista difundida por la compañía, Foster explicó que disfrutó especialmente de explorar el costado egoísta y más cruel del personaje. Su interpretación marca, además, su debut en el doblaje de un largometraje de Walt Disney Animation Studios.

El reparto también cuenta con Hailee Steinfeld como Billie, Rashida Jones como Alice, Walton Goggins como Beef Roger Crummchuk, Tracey Ullman como Ms. Quill y Stephen Fry como Elias Quire.

El cortometraje de Lilo y Stitch que acompaña a Hexed

Otra de las sorpresas del estreno es Lilo & Scratch, un cortometraje animado que se proyecta antes de la película. La historia presenta una nueva aventura de Stitch, quien recibe una particular responsabilidad cuando Lilo le encarga cuidar a Scratch, un misterioso y travieso gato que acaba de incorporarse a su familia.

El corto tiene un atractivo adicional: Chris Sanders vuelve a interpretar a Stitch, mientras que Maia Kealoha retoma el papel de Lilo que realizó en la versión de acción real de 2025. Según explicó Disney, Lilo & Scratch es el primer cortometraje cinematográfico de Walt Disney Animation Studios en cinco años y el primer proyecto protagonizado por Stitch del estudio desde la película animada original de 2002.