Dónde ver online "Cautiva", la miniserie argentina, reparto y elenco del gran éxito nacional: esta es la forma

La producción argentina redobla su apuesta en el género del drama psicológico con el gran estreno de Cautiva, una miniserie de seis episodios dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart. Esta destacada propuesta cuenta con un guion desarrollado por Hernández junto a Pablo Lago, Leonel D'Agostino y Josefina Licitra.

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Encabezada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, la ficción reúne a un prestigioso elenco integrado por Valeria Lois, Tomás Wicz, Lautaro Bettoni, Rocío Hernández, Mariano Saborido, Evitta Luna, Luis Ziembrowski, Justina Bustos, Julieta Zylberberg y Rita Cortese. Desde sus escenas iniciales, la historia sumerge a la audiencia en un clima opresivo y claustrofóbico. Además, es una serie basada en hechos reales, que puede verse en HBO Max, y otras plataformas.

Dónde ver online "Cautiva", la serie argentina de gran éxito

HBO Max

Flow

TNT

Trama y las diferentes opciones para ver "Cautiva"

La trama sigue los pasos de Clara (Carolina Kopelioff), una joven creyente que ingresa con profunda ilusión a un convento de clausura para seguir su vocación religiosa. Sin embargo, la calma espiritual se transforma rápidamente en una pesadilla bajo la autoridad despiadada de la Madre Superiora, la Hermana Cecilia (Lorena Vega). A lo largo del relato, la protagonista padece castigos corporales, ayunos severos y privación ilegítima de la libertad. Tras quince años de sometimiento extremo, Clara logra huir del recinto e inicia junto a su familia una dura búsqueda de justicia.

Para quienes deseen ver la producción, la ficción se emite semanalmente los viernes a las 22:00 por la pantalla de TNT desde el 18 de septiembre, y HBO Max también estrena los episodios de forma semanal. Sin embargo, también puede verse en Flow, que ya tiene la temporada completa disponible.

"Cautiva", una serie de Paula Hernández y Jazmín Stuart. (Crédito de foto: Warner Bros.)

Producción de la serie y la historia real que la inspiró

El proceso de rodaje de esta exitosa producción se llevó a cabo íntegramente en el barrio porteño de Flores, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre octubre y noviembre de 2025, el equipo técnico y artístico adaptó locaciones locales para construir la atmósfera claustrofóbica y sombría del convento.

Aunque los personajes de la pantalla son ficticios, la narrativa se basa en hechos reales que conmocionaron al país. La ficción se inspira en las denuncias presentadas en 2016 por la exmonja Silvia Albarenque y sus compañeras contra las autoridades del Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, en Entre Ríos. Aquel desgarrador caso sacó a la luz tormentos físicos, castigos y privación de la libertad bajo el mando de la superiora Luisa Toledo, quien terminó siendo condenada a prisión en un fallo judicial histórico.