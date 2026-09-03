La serie bélica que marcó una época: de solo 10 capítulos, hoy cumple 25 años

A 25 años de su estreno, Hermanos de sangre mantiene su lugar como una de las producciones televisivas más reconocidas sobre la Segunda Guerra Mundial. La miniserie de HBO llegó a la pantalla el 9 de septiembre de 2001 y contó con la producción ejecutiva de Steven Spielberg y Tom Hanks.

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Con diez episodios, la ficción reconstruye la experiencia de la Compañía Easy, una unidad de paracaidistas estadounidenses que participó en distintas operaciones del frente europeo. El relato comienza durante el entrenamiento de los soldados en Camp Toccoa, Georgia, y continúa con su llegada a Normandía para el Día D.

La historia está basada en el libro homónimo del historiador estadounidense Stephen E. Ambrose y utiliza como referencia los testimonios de integrantes de aquella compañía. Los personajes están inspirados en militares reales, mientras que algunos veteranos aparecen en entrevistas al comienzo de los capítulos.

¿De qué se trata Hermanos de sangre?

La trama sigue a los integrantes de la Easy Company, perteneciente al 506.º Regimiento de Infantería Paracaidista de la 101.ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos, desde su preparación para el combate hasta el final de la guerra en Europa.

El primer episodio presenta el exigente entrenamiento en Camp Toccoa durante 1942. Allí, los soldados son sometidos a una preparación física y militar bajo el mando del capitán Herbert Sobel, interpretado por David Schwimmer. La relación entre el oficial y sus subordinados se convierte en uno de los primeros conflictos del relato.

La situación cambia cuando la unidad es enviada a Europa. El 6 de junio de 1944, los paracaidistas saltan sobre Normandía durante el Día D, aunque muchos terminan dispersos de sus zonas previstas de aterrizaje. En medio del caos, deben reunirse y avanzar contra las posiciones alemanas. El teniente Richard Winters, interpretado por Damian Lewis, adquiere un papel central en las operaciones posteriores.

Después de Normandía, la Easy Company participa en la batalla de Carentan y en la Operación Market Garden, desarrollada en los Países Bajos. La producción también muestra el avance aliado durante el invierno de 1944, cuando los soldados son enviados a Bastogne, Bélgica, para enfrentar la ofensiva alemana de las Ardenas.

Los últimos capítulos siguen a la compañía durante su avance hacia Alemania. La unidad descubre un campo de concentración abandonado y posteriormente llega al Nido del Águila, el complejo ubicado en los Alpes asociado con Adolf Hitler. El décimo episodio cierra el recorrido de los soldados después de la caída del régimen nazi y plantea su posible traslado al frente del Pacífico.

El reparto incluye a Damian Lewis, Ron Livingston, Scott Grimes, Donnie Wahlberg, Neal McDonough, Michael Cudlitz y David Schwimmer, entre otros.

Ficha técnica de Hermanos de sangre