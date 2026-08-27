La comedia clásica de los 2000 que todos ven en HBO Max: para una tarde de risas en casa

Dentro del catálogo de HBO Max, las comedias clásicas continúan encontrando nuevas audiencias y posicionándose entre lo más visto de la plataforma. En ese abanico de títulos, Evolución (Evolution) resalta como una opción ideal para maratonear en casa, combinando ciencia ficción, humor absurdo y la impronta característica del cine comercial de principios de milenio.

Dirigida por Ivan Reitman -maestro del género responsable de éxitos como Los Cazafantasmas-, la película comienza cuando un meteorito aparentemente normal cae cerca de Glen Canyon, Arizona. Sin embargo, la roca espacial contiene una forma de vida extraterrestre que comienza a evolucionar a una velocidad sin precedentes a través de un proceso de panspermia. Aunque en un primer momento las criaturas no toleran el oxígeno de la atmósfera terrestre, rápidamente mutan para adaptarse y terminan representando una amenaza real para la humanidad.

La trama sigue al Dr. Ira Kane y al profesor Harry Block, quienes acuden al lugar del impacto para investigar los restos del meteorito junto a la policía local. Durante la inspección, al intentar hacer una perforación para tomar una muestra, del objeto emana un extraño líquido azul semitransparente.

El conflicto se desencadena cuando Ira analiza la sustancia en el laboratorio mientras Harry supervisa a su equipo de voleibol femenino. Allí descubre que la muestra está integrada por células de cinco flagelos -a diferencia de los seres unicelulares terrestres, que poseen un máximo de dos- con una capacidad de multiplicación por mitosis jamás antes vista, dando inicio a una delirante carrera contra el tiempo para frenar la invasión.

Evolución.

Elenco completo de la película Evolución