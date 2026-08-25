Después de más de 20 años, llega la secuela de una de las comedias románticas de los 2000 más esperadas.

Después de 20 años esperando su estreno, una exitosa comedia romántica de 2003 regresará con una secuela. El film ya se encuentra en desarrollo en Paramount, con Kate Hudson, como protagonista y una de las productoras. En medio de la fiebre por las secuelas de películas icónicas del 2000, se suma esta producción a la lista.

Se trata de Cómo perder a un hombre en 10 días, que tendrá una segunda parte muy pronto. La intención del estudio y de los responsables de la película es que Hudson y Matthew McConaughey vuelvan a interpretar a Andie Anderson y Benjamin Barry, la pareja protagonista de la historia original. La noticia fue confirmada por Variety, pero todavía no está confirmado que ambos formen parte del elenco, ya que el proyecto se encuentra en una etapa inicial y actualmente busca guionista.

Cómo perder a un hombre en 10 días: de qué trata

La primera película, estrenada en 2003, cuenta la historia de Andie, una periodista que decide escribir un artículo sobre todas las cosas que pueden hacer que un hombre termine una relación. Para llevar adelante su misión, comienza una relación con Benjamin, un publicista que apuesta que puede conseguir que cualquier mujer se enamore de él. Sin saberlo, los dos estaban fingiendo un interés por el otro con un objetivo oculto.

Aunque comienza como una mentira y un juego, se termina convirtiendo en una historia de amor. Más allá de la comedia, que atraviesa a toda la película, también hay un fuerte componente dramático y profundo, típico de las comedias románticas. Con el correr de los años, se convirtió en una de las más icónicas de los años 2000 y recaudó cerca de 180 millones de dólares a nivel mundial.

Hudson, además de protagonizar el proyecto original, se sumará como productora junto a Stacey Sher, a través de la compañía Shiny Penny. Por el momento, no hay detalles sobre la trama de la secuela ni una fecha de estreno confirmada.

Por qué hay tantas comedias románticas que están lanzando secuelas

El interés de Hollywood por recuperar algunas de las comedias románticas más recordadas de los 2000 no parece casual. En los últimos años, varias producciones que habían quedado asociadas a una época específica volvieron a ocupar un lugar en la conversación, ya sea a través de secuelas, nuevas versiones o reuniones de sus protagonistas.

Una de las razones detrás de esta tendencia es el interés por franquicias y títulos que ya cuentan con una audiencia, algo que reduce el riesgo de apostar por historias completamente nuevas. En el caso de Cómo perder a un hombre en 10 días, además, se trata de una película que mantuvo su popularidad con el paso de los años y encontró una nueva generación de espectadores a través de las plataformas de streaming.

A esto se suma el creciente interés del público por volver a ver a parejas protagonistas que marcaron una época. Kate Hudson y Matthew McConaughey compartieron una química que se convirtió en una de las características más recordadas de la película, por lo que un eventual reencuentro entre ambos sería uno de los principales atractivos de la secuela.