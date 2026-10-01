Final explicado de "El problema final", la miniserie de Netflix

En junio de 1960, durante una feroz tormenta en el mar Egeo, los huéspedes del Hotel Refugio en la isla griega de Utakos quedan completamente incomunicados. Lo que parecía una estancia tranquila se transforma en un enigma claustrofóbico tras el hallazgo del cadáver de Edith Mander, una turista inglesa encontrada colgada en su habitación.

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Ante la absoluta imposibilidad de que la policía llegue a la isla por el temporal, los alojados recurren a Ormond Thomas, un célebre actor británico famoso por interpretar al detective Sherlock Holmes en la pantalla grande. Acompañado por el reservado escritor Fox, Thomas se ve forzado a aplicar la lógica deductiva para resolver un crimen donde todos guardan secretos.

El desenlace explicado: la verdad del crimen y el culpable

A medida que la paranoia crece y el temporal azota la costa, la trama se complica con nuevas víctimas. Ormond Thomas aborda la investigación desarmando la ilusión de la habitación cerrada: analiza la inclinación del nudo, la posición del mobiliario y las inconsistencias horarias de los testimonios. El desenlace revela que Edith Mander no se suicidó, sino que fue asesinada como parte de una fría venganza planeada meticulosamente.

El culpable resulta ser una brillante e implacable conspiración encubierta dentro del propio hotel, orquestada por el cerebro del grupo para ejecutar una impecable puesta en escena teatral. El asesino manipuló la cerradura mediante un truco de hilos desde el exterior y utilizó pasadizos ocultos del edificio para construir alibis falsos. Thomas logra atar los últimos detalles al demostrar cómo se alteró la escena antes del descubrimiento. Al desenmascarar al responsable en la memorable y clásica reunión final de sospechosos, el veterano y brillante intérprete demuestra que las facultades analíticas del detective no pertenecían solo al personaje, sino también al hombre que le dio vida.

Protagonistas de "El problema final". (Crédito de foto: Netflix)

La adaptación de una novela de Arturo Pérez-Reverte

Esta producción audiovisual adapta de manera directa la exitosa novela homónima del reconocido escritor español Arturo Pérez-Reverte, lanzada en 2023. Concebida como un homenaje a la era dorada de la literatura policíaca, la obra rinde tributo expreso a referentes como Arthur Conan Doyle, Agatha Christie y John Dickson Carr.

La miniserie en Netflix traslada con precisión el espíritu clásico del enigma en un entorno cerrado, destacando por la elegancia de sus diálogos, la ambientación de época y un cautivador juego metanarrativo entre ficción y realidad. Este paso del papel a la pantalla confirma el atractivo universal del misterio tradicional.