El anuncio más esperado para Fuerzas Armadas y Policía: la respuesta de Monteoliva sobre un aumento salarial

El Gobierno avanzará con nuevas medidas salariales para el personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de Seguridad, en un contexto de reclamos por el deterioro de los ingresos. El Ejecutivo confirmó que evalúa una recomposición que alcanzaría a ambos sectores, aunque parte de las mejoras ya fueron oficializadas durante las últimas semanas.

La discusión volvió a ganar espacio en la agenda oficial mientras el Gobierno busca definir el alcance de las próximas medidas y compatibilizarlas con su política de contención del gasto público.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó a Radio Mitre que "se viene trabajando este tema" con el "equipo económico". En ese sentido, enfatizó que desde su cartera están "prontos a definir cuál es la mejor manera de que la gente tenga un alivio". El tema había sido tratado un día antes en la reunión semanal de mesa política, llevada adelante en Casa Rosada. Según precisaron fuentes oficiales, "se conversó sobre la situación salarial de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas" y remarcaron que "en los próximos días se anunciarán medidas vinculadas a este tema", sin dar mayores detalles aun.

Qué pasa con las fuerzas federales de Seguridad

La discusión salarial también alcanza a los efectivos que dependen del Ministerio de Seguridad. El universo incluye a integrantes de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

En este caso, el Gobierno también dispuso una suma extraordinaria. El Decreto publicado a comienzos de agosto estableció un pago único de $50.000, remunerativo y no bonificable, que se abonará con los haberes correspondientes a agosto. La medida alcanza al personal en actividad de las fuerzas mencionadas y también a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

El Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de adecuar los ingresos del personal alcanzado por la medida.

Qué pasó con los salarios de las Fuerzas Armadas

La situación salarial de los militares viene siendo motivo de reclamos desde el inicio de la gestión libertaria. En enero de 2024, el Gobierno había postergado las últimas etapas del esquema de jerarquización salarial que había comenzado durante la administración anterior.

Desde entonces, los haberes del personal militar siguieron los criterios de actualización aplicados a la Administración Pública Nacional, aunque persistieron los pedidos de una recomposición específica.

En julio, el Gobierno oficializó la Resolución Conjunta 35/2026, mediante la cual estableció los nuevos haberes mensuales del personal militar para junio, julio y agosto. La medida fue firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

Además, el Decreto 695/2026 estableció una suma fija remunerativa de $50.000, por única vez, para el personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas. El pago corresponde a los haberes de agosto y también alcanza al personal de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

El suplemento por título para los militares

A estas medidas se sumó otro beneficio implementado por el Ejecutivo a partir de julio. El Decreto 473/2026 creó un suplemento vinculado con el nivel educativo del personal militar. El adicional contempla porcentajes diferentes según la formación alcanzada y busca incentivar la permanencia de profesionales especializados dentro de las Fuerzas Armadas.

La medida apuntó especialmente a áreas consideradas estratégicas, entre ellas ingeniería, informática, medicina, logística avanzada y ciberseguridad.