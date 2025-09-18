Reparto de "Alien: Earth": quiénes actúan en la serie de Disney+

"Alien: Earth", la serie disponible en Disney+.

Alien: Earth es una serie de ciencia ficción y horror creada por Noah Hawley que funciona como precuela suelta de la película Alien de 1979. Se sitúa en el año 2120, dos años antes de los eventos de la historia original.

El mundo ha entrado en lo que llaman la "era corporativa", en la que la Tierra está gobernada por cinco grandes corporaciones: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold. Una de las innovaciones de Prodigy es crear “híbridos”: cuerpos sintéticos que albergan la conciencia de humanos terminales. Wendy es el primer prototipo: su conciencia humana ha sido transferida a un cuerpo sintético.

Reparto principal y personajes de "Alien: Earth"

Sydney Chandler como Wendy, el primer híbrido de Prodigy: cuerpo sintético + conciencia humana. Antes era Marcy, nombre humano, luego renombrada. Es miembro de los “Lost Boys”, prototipos híbridos creados a partir de niños con enfermedades terminales.

Sydney Chandler, como Wendy.

Alex Lawther como Hermit (Joe Hermit), es hermano de Wendy; es médico/táctico de Prodigy Security. Está dispuesto a todo para proteger a su hermana tras su transformación.

Alex Lawther, como Hermit.

Timothy Olyphant como Kirsh, un científico sintético de Prodigy. Se encarga de entrenar a los híbridos, juega rol de mentor para Wendy y los Lost Boys.

Timothy Olyphant, como Kirsh.

Essie Davis como Dame Sylvia, quien es parte del programa de híbridos; supervisora del bienestar emocional de los Lost Boys. Tiene vínculo con otros personajes clave (científicos, técnicos).

Essie Davis, como Dame Sylvia.

Babou Ceesay como Morrow, un cuerpo cyborg, jefe de seguridad de la USCSS Maginot. Representa la otra cara del avance tecnológico: humano + partes sintéticas. Está obsesionado con cumplir su misión tras la pérdida personal, muy rígido en sus métodos.

Babou Ceesay, como Morrow.

Además de Samuel Blenkin como Boy Kavalier, Adarsh Gourav como Slightly, uno de los híbridos, Jonathan Ajayi como Smee, Erana James como Curly, y Lily Newmark como Nibs.

Los dos primeros episodios se lanzaron el 12 de agosto de 2025. Luego los episodios se van estrenando semanalmente. En cuanto a la producción física, han invertido en alta calidad; mezcla de estética futurista retro, con horror clásico tipo Alien, pero también acción corporativa. Ha sido bien recibida por la crítica y la audiencia; por su mezcla de tensión, atmósfera oscura, dilemas éticos fuertes.