Steven Tyler, líder de Aerosmith, fue acusado de abuso sexual a una menor

Según la revista Rolling Stone, la joven tan solo tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos que ponen en el ojo de la tormenta a Steven Tyler.

Steven Tyler., artista mundialmente reconocido por ser el líder de la banda Aerosmith, fue acusado de abusar sexualmente de una menor en los años '70. La presunta víctima, Julia Holcomb, fue la encargada de denunciar y hacer público el suceso.

Según la revista Rolling Stone, la joven tan solo tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos, mientras que Tyler tenía 25. Holcomb afirma que el cantante no solo abusó de ella sexualmente, sino también emocionalmente. Y, si bien en la denuncia interpuesta no se especifica el nombre del artista, fue ella misma quien habló públicamente de su experiencia con él durante tres años. Explica, entre otras cosas, que fue coaccionada y persuadida para creer que todo se trataba de una relación romántica y no de un abuso.

Holcomb relató que Tyler se ganó el cariño de sus padres, que llegaron a cederle la tutela de la menor. Algo que el propio cantante recoge en sus memorias. "Casi me caso con una adolescente", indica un fragmento. "Sus padres se enamoraron de mí y firmaron papeles para cederme la custodia y que no me detuvieran al sacarla del estado. Me la llevé de gira conmigo", añade.

De esta forma, la mujer expone que Tyler le proporcionó alcohol y drogas, además de agredirla sexualmente. Así, Holcomb quedó embarazada de él a los 17 años. Finalmente, la joven habría abortado ante la insistencia del cantante. La fuente señala que, por el momento, ni Tyler ni ningún representante de la banda Aerosmith se han pronunciado al respecto.

