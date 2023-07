Nació en Australia, vino a la Argentina y hoy brilla en el funk: Axel Mark Gotlieb, el cantante de Palta & The Mood

Axel Mark Gotlieb es el frontman de Palta & The Mood, la banda funky que tocará en el Konex este sábado 15 de julio. Sus orígenes en Australia, su entendimiento por la cultura Argentina y tomar a la música como un aprendizaje constante.

El artista es el cantante de Palta And The Mood y Fernández 4

Axel Mark Gotlieb es un cantante que nació en Australia y vino a vivir a la Argentina en el año 2006, cuando tenía 13 años. Hoy tiene 31, es el frontman del grupo funky Palta & The Mood y además es la voz de la banda de jazz fusión Fernández 4. La historia del artista que le fascinó la cultura argentina desde lo social, cómo fue su adaptación al país y cuáles son sus proyectos musicales.

Palta & The Mood toca este sábado 15 de julio en el Konex a partir de las 21 horas. La banda está en un gran momento con vistas a lanzar su tercer disco en noviembre del 2023 y saliendo del nicho para ampliar el público. Una de las cosas llamativas independientemente de lo musical es la historia del grupo, pero principalmente los orígenes de Axel Mark Gotlieb, su cantante nacido en Australia.

"Mi viejo es de Martínez y mi mamá de Palomar. Migraron allá y un año después nací yo. Cayeron sin laburo, con dos mangos en el bolsillo y a remarla", comentó en diálogo con El Destape. Hizo toda su primaria en el país oceánico y si bien sus padres le hablaban en español por ser argentinos, se crió estando allá, por lo tanto, el inglés es su idioma nativo y lo habla a la perfección.

"Mis viejos me enseñaban el arroz con leche, el Payaso Plin Plin, mis primeros acercamientos musicales en español cuando era un bebé", dijo. Axel expresó que viene del palo del rock internacional y nombró a bandas como Led Zeppelin, AC/DC y Queen, algo que, siendo detallista, se puede apreciar en su forma de cantar. Además, en cuanto a la puesta en escena en vivo, dijo que le gusta tomar cosas de otros shows, como por ejemplo, James Brown y hasta recordó un recital de Los Abuelos de la Nada en el Luna Park.

Como tiene tanto arraigo con el idioma inglés por ser australiano, la mayoría de los temas de Palta & The Mood los escribe de esa manera. No solo eso, sino que a veces hasta piensa en inglés a pesar de vivir en Argentina desde el 2006. "Cuento en inglés, los números en español son muy largos, pero depende la situación. Hay veces que pienso '¿cómo digo esto en español? No, bueno, lo digo en inglés'. Son dos idiomas muy distintos, para cantar hablar, la poesía, todo es un aprendizaje", consideró.

Cómo y cuándo comenzó a entender la cultura del rock nacional

"Para la música, hasta cierta edad, siempre me mantuve del lado del rock internacional. No porque no me guste Charly García, el Flaco Spinetta o Serú Girán, pero en ese momento era una cuestión de 'tiene sentido si no me identifico tanto porque no nací acá'", explicó el cantante de Palta & The Mood y Fernández 4. Axel precisó que no terminaba de entender el contexto en que surgieron esos artistas y esas canciones, y le tomó un tiempo.

"Lo que más me fascina de Argentina es el sentido de pertenencia, más que nada para un extranjero, especialmente de un país como Australia que es más resuelto en sentido económico y de seguridad. No tiene tanta historia fuerte como Argentina. Tiene 100 años de independencia nada más y la historia de acá es tremenda", añadió al hecho de que la cultura nació como necesidad de tener voz para hablar de ciertos temas, como por ejemplo, la dictadura militar. "Al principio me costaba y después lo empecé a entender más con el fútbol", sostuvo.

Si bien el fútbol fue determinante para empezar a entender la cultura, él quiso verlo plasmado en el arte. Y fue clave el momento en que empezó el secundario. "Me metí en el centro de estudiantes, entendí más cosas de la cultura desde la militancia, desde joven podés tener una voz para expresar lo que suceda, por más difícil que sea", señaló Axel, quien destacó el día en que Palta & The Mood fue invitada a tocar a una conmemoración de la AMIA: "Me conmocionó".

Actualidad musical y próximos compromisos de Palta & The Mood

Axel expuso que los integrantes de la banda funky tienen influencias musicales distintas y eso enriquece a todos: unos por el jazz, otros por el soul, folklore y tango. "En lo musical aprendí un montón estos ocho años. Palta es funk, soul, tintes poperos pero también jazzeros más fusionados. A mí eso me cambió un montón. Lo que a vos te cambia es cómo vos interpetás todo y la gente con la que te rodeás", manifestó al respecto. Y amplió: "Crecer con personas y amigos es un aprendizaje lindo y te hace más humilde. Hay una frase en Palta que usamos mucho y es 'no te olvides de donde venís'".

Venir del palo del rock internacional y tener la experiencia de ser el frontman de Palta, le sirvió para analizar una propuesta más que interesante: la de Cirilo Fernández, el prestigioso músico líder de la banda de jazz fusión Fernández 4. "Siempre es una oportunidad para seguri estudiando y aprendiendo. Queda en vos la capacidad de aceptar que hay cambios, que va a venir gente que sabe más que vos, o menos, pero tiene otra cosa para dar", destacó.

Cirilo Fernández se encontraba haciendo un disco en plena pandemia y lo contactó para hacerle letra a un tema, oferta que aceptó sin dudarlo. Grabó en su casa, se conocieron y tiempo después le preguntó si quería ser el cantante pero desde un lugar más personal que él llamó "algo nuevo, una reinterpretación. Soy una persona que le cuesta sentarse a estudiar así que dije 'tomo este proyecto para estudiar. Estoy muy contento'".

Sobre los próximos compromisos de Palta & The Mood, palpitan una mega fecha el sábado 15 de julio en el Konex mientras graban el tercer disco de estudio que se va a llamar Love Business que se sumaría a Guacamole y Resistencia. Además, se van a ir a tocar a Chile, Córdoba, Rosario y Santa Fe. "Quiero agradecerle a la gente por ser oyentes y darle cariño a la banda. Queremos brindar una experiencia, no solo un show, y eso es lo que queremos que la gente sienta", concluyó.