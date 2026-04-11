Todos sobre los comics de los Monstruos de Universal Pictures

Los amamantes del amante del cine de terror ya pueden conseguir en comiquerías y librerías los comics autoconclusivos de la colección los Monstruos de Universal, editados por Moztros España y con redistribución de Ovni Press. La serie libros que sigue la continuidad de las películas originales del sello cinematográfico Universal Pictures, reúne a un equipo creativo de guionistas y artistas de renombre a nivel internacional.

Entonces, ¿qué esperar de la colección de Monstruos de Universal?

Como ya adelantamos se trata de una serie de libros que engloba todas aquellas películas de Universal Pictures basadas en con diversos personajes fantásticos y clásicos del terror bien conocidos en la historia de la literatura u otros medios. Se trata de monstruos que hemos visto en filmes desde el cine mudo a principios del siglo XX, universo que incluso tuvo un resurgimiento, aunque un poco fallido en los últimos años.

Ahora si, hablemos de La Momia.

Aunque La Momia no tiene una inspiración directa en la literatura, es uno de los grandes íconos indiscutidos del terror. Al respecto, el comic con guion y dibujos de Faith Erin Hicks y con color de Lee Louhridge se basa en el filme de 1932 del director Karl Freund.

La serie de 4 números de La Momia¨nos lleva a Egipto para hablarnos del amor eterno, de una maldición milenaria y de la lucha contra, nada más y nada menos, que la muerte. Atormentada por el siniestro encuentro que vivió de pequeña, Helen Grosvenor es una mujer que nació entre dos mundos y no se siente parte de ninguno. Sin embargo, cuando una voz familiar empieza a llamarla, Helen recibe un papel inesperado en el auge de un monstruo conocido como La Momia.

Aunque el estilo young-adult de Hicks puede que en un primer momento puede que desentone con el relato, quizás sea el trabajo de Lee Loughridge en el color lo que termine de construir esa atmósfera terrorífica que una obra como La Momia necesita. Eso, sumado a cómo Hicks se permite explorar la psiquis de su protagonista Helen, hace que sea una obra imprescindible para quienes disfrutan del terror.

El primer título en desembarcar a fines del año pasado fue Drácula, una miniserie 4 números con guion del maestro del terror James Tynion IV y dibujos de Martin Simmonds.

Aunque en un primer momento pueda pensarse que solo se trata de un libro basado en la obra original Drácula de Bram Stoker de 1897, quien esté familiarizado con sus adaptaciones cinematográficas, en seguida se dará cuanta que es una adaptación de la película homónima de 1931, dirigida por Tod Browning y protagonizada por el famoso actor Bela Lugosi.

Al respecto, si bien es un cómic sin demasiados giros en la trama, sorprende por la perspectiva cuidada y única de un relato que solo un genio del terror como Tynion IV es capaz de llevar a las viñetas.

Aunque esta versión de Drácula en viñetas puede que no aporte realmente nada nuevo, resulta en un perfecto homenaje para el icónico personaje, probablemente lo que hace la diferencia aquí sea el arte magistral de Martin Simmonds. Con un estilo repleto de manchas tipo acuareladas que recuerdan al expresionismo alemán, resulta en una historieta super cinematográfica, que nos ubica en un Londres oscuro de la Época Victoriana. Todo en la historieta se ve muy sucio y sombrío, con viñetas muy violentas y escenas inquietantes en entornos agobiantes que estresan con sus tonos por momentos amarronados y por otros en rojos sangre y anaranjados repletos de fuego.

¿Qué más podemos esperar de los Monstruos de Universal con edición de Moztros?

Por lo pronto, Frankenstein, con guion y dibujos de Michael Walsh y con color de Toni-Marie Griffin, que llegará a Argentina a mitad de año.

Sin embargo, estén atentos porque puede que tengamos mucho más como ¡El Monstruo de la Laguna Negra vive!, con guion de De Dan Watters y Ram V, con dibujos de Matthew Roberts y con color de Dave Stewart; y El Hombre Invisible, con guion de James Tynion IV, con dibujos de Dani, y con colores de Bard Simpson.



Por Jules Tosello