Vuelve Orgullo y Prejuicio al cine: cuándo se reestrena y de qué trata.

La película Orgullo y Prejuicio volverá a los cines a 20 años de su estreno y tendrá una exhibición limitada en salas seleccionadas del país. Trama, salas y detalles sobre el clásico de Jane Austen que se reestrenará en Argentina.

Orgullo y Prejuicio cuenta la historia de las cinco hermanas Bennet, quienes fueron criadas por una madre obsesionada por encontrarles marido. Pero una de ellas, Lizzie, inteligente y con carácter, desea una vida con perspectivas más abiertas, un anhelo respaldado por su padre. Cuando el señor Bingley, un soltero rico, y su círculo de sofisticados amigos se instalan en una mansión vecina para pasar el verano, las Bennett se entusiasman con la posibilidad de encontrar pretendientes. En el baile de bienvenida, Lizzie conoce al apuesto y elegante señor Darcy, pero, a primera vista, le parece demasiado orgulloso y arrogante. La película está dirigida por Joe Wright y protagonizada por Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike, Donald Sutherland, Brenda Blethyn, Jena Malone, Talulah Riley, Carey Mulligan y Judi Dench.

El reestreno de Orgullo y Prejuicio por su 20° aniversario será el próximo jueves 2 de octubre en salas seleccionadas. Aunque todavía no hay entradas a la venta, se confirmó que las salas de Cinemark Hoyts exhibirán el filme basado en la novela de Jane Austen.

Cuándo se estrena la serie de Orgullo y Prejuicio en Netflix

Netflix está desarrollando una serie que adaptará la novela Orgullo y Prejuicio, y el anuncio sorprendió a todos los fanáticos del universo creado por Jane Austen. La ficción será dirigida por Euros Lyn (Heartstopper) y escrita por Dolly Alderton (Everything I know about love). "Sabemos que has estado anhelando un adelanto. ¡Orgullo y prejuicio está oficialmente en producción!", reveló la cuenta británica de Netflix con un primer vistazo de las hermanas Bennett, sus vestuarios y algunas locaciones.

La actriz que será la protagonista Elizabeth Bennet es Emma Corrin (The Crown); mientras que Jack Lowden (Durkenque) encaranará a Mr. Darcy y Olivia Colman (The Crown) hará de la excéntrica Mrs. Bennet. El resto del elenco lo completan Rufus Sewell como el Sr. Bennet; Freya Mavor como Jane Bennet; Jamie Demetriou como el Sr. Collins; Daryl McCormack como el Sr. Bingley; Louis Partridge como el Sr. Wickham; Rhea Norwood como Lydia Bennet; Siena Kelly como Caroline Bingley y Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourg. Según información de Variety, la serie se hará en "seis partes" y buscará ser "una adaptación fiel de la inmortal novela de Austen de 1813".