Vuelve Bridget Jones: todo lo que debés saber sobre la nueva película de la saga.

La ganadora de dos premios Oscar Renée Zellweger regresa al papel que la consagró como una heroína de comedia romántica para los tiempos, una mujer cuya inimitable forma de abordar la vida y el amor redefinió todo un género cinematográfico: Bridget Jones. Cuándo se estrena, cuál es la trama y cómo está conformado el elenco de la nueva aventura de la saga.

Bridget Jones irrumpió por primera vez en las estanterías con el fenómeno literario Diario de Bridget Jones de Helen Fielding, que se convirtió en un bestseller global y en una película exitosa. Como una mujer soltera y profesional que vive en Londres, Bridget Jones no solo introdujo al mundo sus aventuras románticas, sino que también incorporó términos como "Singletons", "Smug-Marrieds" y "f---wittage" al léxico global. La capacidad de Bridget para triunfar a pesar de las adversidades la llevó a casarse finalmente con el destacado abogado Mark Darcy y a convertirse en madre de su hijo. Por fin, la felicidad.

Pero en Bridget Jones: Loca por él, Bridget está nuevamente sola, viuda desde hace cuatro años, cuando Mark (el ganador del Oscar Colin Firth) murió en una misión humanitaria en Sudán. Ahora es madre soltera de Billy, de 9 años, y Mabel, de 4, y se encuentra atrapada en un limbo emocional, criando a sus hijos con la ayuda de sus leales amigos e incluso de su ex amante, Daniel Cleaver (Hugh Grant). Presionada por su familia urbana —Shazzer, Jude y Tom, su colega Miranda, su madre y su ginecóloga, la Dra. Rawlings (la ganadora del Oscar Emma Thompson)— para encontrar un nuevo camino hacia la vida y el amor, Bridget regresa al trabajo e incluso prueba aplicaciones de citas, donde pronto es perseguida por un joven soñador y entusiasta (Leo Woodall, de The White Lotus).

Ahora, entre el trabajo, el hogar y el romance, Bridget lucha contra el juicio de las madres perfectas en la escuela, se preocupa por Billy, quien lidia con la ausencia de su padre, y vive una serie de interacciones incómodas con el profesor de ciencias de su hijo, un hombre extremadamente racional (el nominado al Oscar Chiwetel Ejiofor). El elenco regresa con la participación del ganador del Oscar Jim Broadbent y la ganadora del BAFTA Gemma Jones como los padres de Bridget y, como nuevo personaje, Isla Fisher (Ahora me ves, El gran Gatsby) como Rebecca, la vecina de Bridget.

Quiénes están detrás de Bridget Jones: Loca por él

Bridget Jones: Loca por él está dirigida por el aclamado cineasta Michael Morris (To Leslie, Better Call Saul), a partir de un guion de la nominada al BAFTA Helen Fielding, basado en su novela, con contribuciones de la ganadora del Emmy Abi Morgan (La dama de hierro, Eric) y el nominado al Oscar Dan Mazer (Te lo digo en un año, Bridget Jones’s Baby). La película es producida para Working Title por Tim Bevan y Eric Fellner, cuyas películas, incluyendo La chica danesa, La hora más oscura, Fargo, Los Miserables y La teoría del todo, entre otras, han ganado 14 premios Oscar y seis nominaciones a Mejor Película. La película también es producida por Jo Wallett (Wicked Little Letters, Catherine Called Birdy). La película es producida ejecutivamente por Helen Fielding, Renée Zellweger, Amelia Granger y Sarah-Jane Wright. Working Title ha producido todas las películas de Bridget Jones. Las tres películas anteriores de Bridget Jones—Diario de Bridget Jones (2001), Bridget Jones: Al borde de la razón (2004) y Bridget Jones’s Baby (2016)—han recaudado más de 800 millones de dólares en todo el mundo.