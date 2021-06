Tobey Maguire, icónico Spider-Man, volverá a actuar después de 7 años

Maguire, conocido por haber sido el primer Spider-Man del cine, actuará en Babylon, el filme de época del director de La La Land (2016)

El actor estadounidense Tobey Maguire, conocido por interpretar a Peter Parker en la trilogía de películas de Spider-Man dirigida por Sam Raimi, volverá a aparecer en la pantalla grande luego de siete años en Babylon, el filme de época del cineasta Damien Chazelle que estrenará el año que viene.

Según informó el sitio especializado Entertainment Weekle, Maguire, quien también participó en cintas como El gran Gatsby (2013) y La jugada maestra (2014), se unió durante los últimos días al elenco que ya integran Brad Pitt, Margot Robbie, Olivia Wilde, Phoebe Tonkin y el director -esta vez como actor- Spike Jonze. Katherine Waterson (Alien: Covenant), Max Minghella (The Handmaid's Tale), Lukas Haas (El primer hombre en la luna), Samara Weaving (Hollywood) y el bajista de los Red Hot Chili Peppers, Flea (Corazón borrado), completan la lista de intérpretes con los que contará el proyecto.

Desde que puso en pausa su carrera actoral, Maguire trabajó como productor en otras cintas, como la comedia dramática de 2019 La carrera de Brittany, el drama The Best of Enemies y la reciente y aclamada Nadie, con Bob Odenkirk. Hasta este momento, trascendió que para Babylon, Chazelle, también autor de las exitosas Whiplash: Música y obsesión (2014) y La La Land (2016), se trasladará con su filme al glamoroso escenario del Hollywood de la década de 1920, en plena transición del cine mudo al sonoro.

Spider-Man 3: Willem Dafoe fue visto en el set y crece la sospecha de la vuelta de El Duende Verde

Los fans de Spider-Man siguen esperando el inminente primer tráiler de No Way Home, que sin duda confirmará o desmentirá algunos de los casi infinitos rumores que circulan sobre la película dirigida por Jon Watts. Los últimos apuntan a que Willem Dafoe regresará como el Duende Verde de la trilogía original de Sam Raimi. Y no sólo eso, sino que será el líder de Los Seis Siniestros.

Según informa Jeff Sneider de Collider en su último podcast, el regreso de villanos como Electro de Jamie Foxx, Doctor Octopus de Alfred Molina y muy posiblemente El Duende Verde de Willem Dafoe no es casual ni será sólo un cameo, sino que está destinado a presentar a los Seis Siniestros (Sinister Six) dentro del Universo Marvel.

El informante afirma que el icónico grupo de enemigos de Spider-Man serán los principales antagonistas, siendo Norman Osborn el "villano principal" y estará formado por los personajes tanto de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire como de las dos películas de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield. Además de los tres villanos principales, los rumores también apuntan al regreso del Hombre de Arena interpretado por Thomas Hayden Church y las versiones del Lizard y Rhino (a cargo de Rhys Ifans y Paul Giamatti, respectivamente) de The Amazing Spider-Man, completando así el peligroso equipo de los Seis Siniestros.