Steven Spielberg puso fin a uno de los grandes interrogantes de The Fabelmans

Una de las escenas con más guiños cinéfilos de The Fabelmans gira en torno al encuentro que tuvo un joven Steven Spielberg con el mítico cineasta John Ford. Instalada la duda sobre dicho episodio, el director de Tiburón contó la verdadera historia.

The Fabelmans, nueva película de Steven Spielberg, es una cinta semiautobiográfica sobre la historia del realizador, centrada en su adolescencia y su amor por el cine. Hacia el final, el largometraje incluye un sorprendente cameo de David Lynch encarnando al mítico John Ford y esto generó dudas entre quienes lo vieron, hecho que motivó a que el director de Tiburón y La lista de Schindler contase la verdadera historia sobre el episodio que lo unió al cineasta.

Durante los minutos finales de The Fabelmans, la cinta en la que Spielberg volcó buena parte de sus recuerdos de infancia y adolescencia, el ya universitario Sam Fabelman (Gabriel LaBelle) se encuentra cara a cara con uno de sus ídolos, John Ford, interpretado por el también cineasta David Lynch, con el que mantiene una curiosa y genial conversación. Un pasaje memorable que, como muchas otras de las secuencias del filme, está directamente inspirado en el pasado del director. Y es que, efectivamente y sí, Spielberg tuvo la oportunidad de conocer a John Ford cuanto tenía 15 años, algo que el propio director contó en más de una ocasión. Y el relato es bastante parecido de cómo releja el filme el encuentro con el mítico director de El hombre que mató la Liverty Balance.

"Siempre quise ser director desde niño. Estaba en Los Ángeles visitando a mis primos y tenían un contacto en la industria del cine, bueno, en la industria de la televisión. Me presentó a la persona que creó Los héroes de Hogan y este tipo me dijo 'tú no quieres hablar conmigo, tú quieres ser director, ¿por qué no vas a la habitación de al lado? ¿Sabes quién está ahí? Jack Ford. Me senté a esperar a que viniera John Ford y 40 minutos después, este hombre mayor entra en la habitación con una chaqueta de safari y un parche en el ojo. Tenía marcas de besos en sus mejillas y en la frente", agregó.

Al director le dieron cinco minutos para que hablara con Ford, que preguntó al joven Spielberg por su visión del arte y le hizo describir los cuadros que había en su oficina. "Cuando puedas llegar a la conclusión de que poner el horizonte en la parte inferior del cuadro o en la parte superior del cuadro es mucho mejor que poner el horizonte en el medio del cuadro, entonces algún día podrás ser un buen creador de imágenes. ¡Ahora sal de aquí!", le dijo Ford. Michelle Williams, Paul Dano, Gabriel LaBelle, Seth Rogen, Judd Hirsch, Mateo Zoryon Francis-DeFord, Julia Butters, Jeannie Berlin y Oakes Fegley protagonizan The Fabelmans, largometraje nominado a los premios Oscar que puede verse en salas de cine.

Con información de Europa Press.

Se larga La fiesta del cine con entradas a 450 pesos en salas de todo el país

Más de 600 salas de todo el país participarán de la primera edición de "La fiesta del cine" que se desarrollará del 12 al 14 de febrero y que a lo largo de esos tres días permitirá ver películas con entradas promocionales a 450 pesos.

La iniciativa, generada en conjunto por los exhibidores, el Ministerio de Cultura de la Nación, organismos de las provincias y municipios y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se realiza para "agradecer el apoyo y fidelidad de los espectadores y para facilitar el acceso a aquellas personas que aún no han vuelto a ver las películas" luego de la pandemia. A partir del 7 de febrero, se podrán adquirir las entradas anticipadas en los sitios web y boleterías de cada uno de los cines participantes.