Murió Sidney Poitier, el primer afroamericano en ganar un Oscar a Mejor Actor

El reconocido intérprete estadounidense de origen bahameño Sidney Poitier, el primer afroamericano que se alzó con la estatuilla a Mejor actor en los premios Oscar de 1964 por su trabajo en Llllies on the field (Los lirios del valle o Una voz en las sombras) , falleció durante las últimas horas a los 94 años, según informaron medios especializados.

Poitier, que en 2001 recibió un segundo galardón de la Academia de Hollywood de forma honorífica por su carrera, también se destacó como director en cintas como Uptown Saturday Night (1974) y Locos de remate (1980), con los protagónicos de Gene Wilder y Richard Pryor. En paralelo a su carrera en el rubro cinematográfico, durante la década del 60 se convirtió en un prominente filántropo y activista por los derechos civiles de la comunidad afroamericana a escala mundial, siendo reconocido en 2012 por el exprimer ministro de Bahamas, Perry Christie, como alguien que "rompió los estereotipos".

También el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama honró al actor por sus contribuciones sociales en 2009, cuando lo condecoró con la Medalla Presidencial de la Libertad, el mérito civil más importante de ese país. Además de su aclamado papel como Homer Smith en Una voz en las sombras, Poitier integró el elenco de otros recordados clásicos como Cuando sólo el corazón ve (1965), ¿Sabes quién viene a cenar? (1967) y Al calor de la noche (1967).

"Acepto el galardón en memoria de todos los actores y actrices afroamericanos que trabajaron antes que yo y en los que puede apoyarme. Dedico mi amor y mi agradecimiento a mis esposa, mis hijos, mis amigos, mi representante y al público que ha confiado en mi juicio como actor y realizador y que me ha apoyado durante tantos años", manifestó emocionado al momento de ganar el premio Oscar a Mejor actor.

Sobre su vida

Nacido el 20 de febrero de 1927 en Miami, Estados Unidos, mientras sus padres estaban de viaje, Poitier tuvo una vida difícil, ya que para colaborar con la economía de su hogar tuvo que empezar a trabajar a temprana edad. Fue peón, lavaplatos y en 1943 logró ingresar al cuerpo médico del Ejército estadounidense tras mentir su edad.

Prestó su servicios para la Segunda Guerra Mundial y a su regreso, se metió en el mundo de la actuación. Sus primeros pasos como artista los dio nada menos que en Broadway y en 1950 hizo su debut en la pantalla grande con No way out, una película dirigida por Joseph L. Mankiewicz. Sidney no tardó en destacarse en el ambiente artístico, pero tuvo que derribar varios prejuicios por el color de su piel.

