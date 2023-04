Revelaron si sonará la canción Barbie, de Aqua, en la película con Margot Robbie

Uno de los misterios más grandes en torno a la esperada película de acción real sobre la muñeca Barbie acaba de ser resuelto, de cara a su estreno en julio.

El 20 de julio llegará a los cines Barbie, cinta dirigida por Greta Gerwig sobre la muñeca de Mattel protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. El tráiler parece haber cumplido las expectativas de los fans en lo que se refiere a la estética y el elenco, aunque hay un detalle que algunos han echado en falta: ¿Sonará la inolvidable canción de Aqua?

Hay quien esperaba que Barbie Girl, la icónica canción de los '90 de Aqua, apareciera en el filme, pero se confirmó que el tema no sonará en la película. Lanzada en 1997, la canción de Aqua fue un éxito global, lo que llevó a Mattel a denunciar a la productora MCA Records. La compañía alegó que la canción empañaba la marca Barbie al sexualizar su imagen. Mattel afirmó también que la exitosa canción violaba los derechos de autor y las marcas registradas, mientras que MCA presentó una contrademanda por difamación. El Tribunal del Distrito de California desestimó el caso al considerar que la canción era una parodia y Mattel posteriormente apeló sin éxito.

Lo curioso es que pese a la batalla legal, en 2009 Mattel reversionó Barbie Girl para promocionar su nuevo producto, las muñecas Barbie Fashionistas. Para ello, cambió algunas letras para adaptarlas al público infantil. Por su parte, desde la banda ya confirmaron que Barbie Girl no sonaría en el filme. "La canción no se usará en la película", declaró a Variety Ulrich Moller-Jorgensen, representante de la cantante de Aqua, Lene Nystrom.

"Entiendo perfectamente por qué no la usaron, pero nos dará mucha atención en cualquier caso", agregó Nystrom. Pese a que la canción no sonará en el largometraje, el tráiler sí hizo un guiño al tema 'En una secuencia', Barbie llega a la playa y empieza a saludar, momento en que los personajes dicen Hi Barbie, Hi Ken (hola, Barbie, hola, Ken), al igual que al inicio de la canción.

El filme sigue a Barbie y Ken mientras están atrapados en el mundo real, donde la muñeca protagonista descubre los desafíos de ser una mujer real. "Vivir en la tierra de Barbie es ser un ser perfecto en un lugar perfecto. A menos que tengas una crisis existencial total. O seas un Ken", indica la sinopsis oficial del filme. El elenco que acompaña a la pareja protagonista se completa con las actuaciones de America Ferrera (Cómo entrenar a tu dragón), Kate McKinnon (Bombshell), Michael Cera (Scott Pilgrim vs. the World), Ariana Greenblatt (65), Issa Rae (Insecure), Rhea Perlman (Matilda) y Will Ferrell (Anchorman, Zoolander).

Con información de Europa Press.