Premios Oscar: el meme de Nicole Kidman trolleó a las redes sociales por un insólito motivo

Aunque los usuarios de Twitter viralizaron la imagen como una reacción de Nicole Kidman a la cachetada de Will Smith, el motivo del grito de la actriz fue totalmente diferente.

La cachetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en los Óscar 2022 generó un aluvión de reacciones tanto dentro como fuera del Dolby Theatre de Los Ángeles. Las caras de muchos de los asistentes ante esta sorprendente agresión dieron la vuelta al mundo convirtiéndose en objeto de memes y chistes. Una de las reacciones más icónicas fue la de Nicole Kidman, cuyo rostro fue una de las grandes estrellas de la avalancha de memes en las redes sociales. Una imagen que, en realidad no tenía nada que ver con el polémico momento.

Y es que, la fotografía de Kidman con la boca abierta en el patio de butacas de los Óscar no se tomó cuando Will Smith le cruzó la cara a Chris Rock después de que el cómico hiciera una broma sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith. Se trata de una imagen de la intérprete, que acudió a la gala como nominada al premio a la mejor actriz por Being the Ricardos, tomada mucho antes de la agresión de Smith.

¿A qué se debe la cara de escándalo de Nicole Kidman?

En realidad la cara escandalizada de la actriz australiana no es tal, sino que es una entusiasta reacción de sorpresa de Kidman cuando saludó a Jessica Chastain, que minutos después se alzaría con el Oscar a la mejor actriz protagonista, al inicio de la gala.

En una entrevista exclusiva con Los Angeles Times, a través de Vulture, el fotógrafo Myung Chun, quien tomó la foto original de Kidman, reveló el verdadero contexto de la imagen. La instantanea fue recogida durante la pausa comercial de la gala de premios, justo antes de que las dos estrellas se juntaran para saludarse con entusiasmo.

"Sí, la foto de Nicole Kidman fue tomada durante la parte no televisada. Parecía que estaba emocionada de ver a Jessica Chastain al otro lado de la sala. Kidman luego extendió sus brazos y la saludó con ambas manos. Poco después, Chastain se acercó para saludar a Kidman y su esposo, Keith Urban", señaló el fotografo.

Con información de Europa Press.

Las sanciones que podría recibir Will Smith tras el cachetazo

De acuerdo con la información de varios medios especializados, Smith podría recibir desde una reprimenda hasta una suspensión permanente o temporal de La Academia o, incluso, perder su estatuilla a mejor actor.

Según un artículo de The New York Post, fuentes "de alto nivel de Hollywood" señalaron que la Academia está evaluando la situación para ver qué acciones de condena toma al respecto. "Creo que Will no quería devolver su Óscar, pero quién sabe que va a pasar ahora", manifestó una de las voces citadas en la nota.

Tras horas de silencio, la primera reacción de la Academia fue un tweet: “La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94° edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”.