Paul McCartney y Ringo Starr se negaron a censurar The Beatles: Get Back

Si bien aparece como apta para todo público, los planes que Disney tenía con el documental no cayeron para nada bien a Paul y Ringo, exmiembros de The Beatles.

Desde el 25 de noviembre está disponible en Disney+ The Beatles: Get Back, documental dirigido por Peter Jackson sobre el cuarteto de Liverpool. La producción, de tres episodios reúne imágenes y grabaciones de audio tomadas durante la realización del álbum Let It Be. Y aunque aparentemente parece para todos los públicos, se develó que Disney quería censurar parte del metraje.

Según explicó el propio Jackson, Disney quería eliminar las palabras malsonantes, pero fueron Paul McCartney, Ringo Starr y la viuda de George Harrison los que se negaron a modificar el metraje. "Paul lo describe como algo muy crudo. Él me dijo: 'Es un retrato muy preciso de cómo éramos entonces'. Ringo dijo: 'Es veraz'. La veracidad era importante para ellos. No quieren un blanqueo. No quieren que se edulcore", contó Jackson en declaraciones a NME. "Disney quería eliminar todas las palabrotas y Ringo, Paul y Olivia dijeron: 'Así es como hablábamos. Así es como queremos que nos vea el mundo'", explicó el cineasta.

Además, el realizador reveló cómo habían reaccionado Starr y McCartney al primer visionado. "Cuando lo vieron terminado, esperaba que me lanzaran algunas críticas. Hubiera sido normal escuchar comentarios que dijeran: 'Oh, esa parte en la que digo eso, ¿podrías cortarla?' o '¿podrías acortar esa conversación?'. Y no recibí una sola crítica. Ni una sola solicitud para cambiar nada", dijo. "Uno de ellos dijo que lo vieron y les resultó una de las experiencias más estresantes de toda su vida", añadió.

"The Beatles: Get Back muestra la cercanía, la camaradería y el genio creativo característicos del legendario cuarteto y sintetiza más de 60 horas de metraje inédito rodado por Michael Lindsay-Hogg en enero de 1969 y más de 150 horas de sonido nunca antes oído impecablemente restauradas", reza la sinopsis del documental.

Las cintas se grabaron cuando Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr se reunieron para escribir 14 canciones, grabar un nuevo álbum y organizar su primera actuación en directo en tres años. Ese ahora legendario concierto del 30 de enero —en la azotea de la sede de Apple Corps en el centro de Londres— fue también el último.

La confesión de Paul McCartney sobre la disolución de The Beatles

Meses atrás, durante una entrevista a 'This Cultural Life' de BBC Radio 4, el cantante Paul McCartney fue preguntado por su papel en la separación de la banda, a lo que airado ha respondido: "No sigas por ahí, yo no fui quien provocó la separación". "John entró en la habitación un día y dijo: 'Dejo los Beatles'", explicó el artista antes de preguntar retóricamente al entrevistador: "¿Eso es provocar la separación o no?".

McCartney señaló además que, si por él hubiera sido, preferiría haber seguido adelante con la banda, ya que, en su opinión, "todavía estábamos haciendo cosas bastante buenas". Lennon formalizó legalmente su baja de la formación durante la Navidad de 1974, cuando se encontraba en el hotel de Disney World.