Pamela Anderson responde a Pam and Tommy con un documental en Netflix

La actriz de Baywatch se une a Netflix y al director Ryan White para dar su versión sobre el escándalo que se desató hace más de 25 años.

La miniserie Pam & Tommy repasa la complicada relación entre Pamela Anderson y Tommy Lee, interpretados por Lily James y Sebastian Stan, centrándose en la filtración de su vídeo sexual que tuvo lugar a mediados de los 90. Nada contenta con la visión que la ficción traslada de su persona, la actriz de Los vigilantes de la playa ha decidido dar un paso al frente y contar su propia historia en un documental. Anderson confirmó en Instagram que prepara una producción sobre su vida para Netflix, dada su indignación con la ficción.

"Mi vida. Mil imperfecciones. Un millón de percepciones erróneas. Malvada, salvaje y perdida. Nada que cumplir. Solo puedo sorprenderte. No soy una víctima, soy una superviviente. Y estoy viva para contar la historia real", se puede leer en una nota escrita a mano presumiblemente por la intérprete. "Pamela Anderson está lista para contar su historia en un nuevo documental. La película, que ha estado en proceso de producción durante varios años, contará con el icono de la cultura pop para dejar las cosas claras mientras repasa su trayectoria profesional y su viaje personal", publicó Netflix en Twitter.

Ryan White (detrás de la excelente docuserie The Keepers) será el encargado de dirigir el proyecto, que aún no tiene título y que incluirá material inédito, como los diarios personales de la artista. Uno de los hijos de la expareja, Brandon Thomas Lee, ejercerá como productor. Aparentemente Anderson no está contenta con el resultado de Pam & Tommy. En mayo de 2021 Courtney Love declaró a Vanity Fair que la serie había causado a Pamela "un complejo trauma", mientras que una fuente declaró a Entertainment Tonight que la producción había resultado ser "muy dolorosa para Pamela Anderson y sus seres queridos".

Ryan White será el encargado de dirigir el proyecto

El equipo de Pam & Tommy quería que Anderson se involucrara en el proyecto, oferta que rechazó. "Me hubiera gustado que fuera de otra manera. Mi única intención era cuidar la historia e interpretar a Pamela de manera real", admitió Lily James en declaraciones a Porter.

Anderson y Lee se conocieron apenas 96 horas antes de pasar por el altar. La relación fue mediática desde sus comienzos por el nivel de exposición que manejaba la entonces protagonista de Baywatch. Y en los tres años que duró el matrimonio, el robo y la viralización del video sin su consentimiento en 1995 no fue el único escándalo, ya que en una de sus separaciones la rubia denunció por abuso al baterista de Mötley Crüe, que fue sentenciado a seis meses de prisión.