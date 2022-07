Netflix lanzó el trailer de Los Ladrones, el documental sobre la verdadera historia del robo del siglo

Los protagonistas del famoso asalto al Banco Río de Acassuso, en 2006, darán su testimonio en el nuevo documental de Netflix que llegará el próximo mes de agosto.

A 16 años del robo al Banco Río de Acassuso, que se convirtió en el asalto más famoso de la Argentina, Netflix anunció el estreno de Los Ladrones: la verdadera historia del robo del siglo, un documental dirigido por Matías Gueilburt y producido por Sebastián Gamba. El filme contará con los testimonios de los protagonistas, quienes recrearán algunas escenas de su hazaña delictiva.

"El 13 de enero de 2006, un grupo de hombres entró en un banco de Buenos Aires, tomó 23 rehenes, robó millones de dólares y joyas de cajas fuertes y luego se evaporó. Tras el escape, la exesposa de uno de los ladrones delató a los autores, quienes fueron juzgados y terminaron condenados a penas de prisión. Finalmente, se redujeron las condenas y hoy en día se encuentran en libertad. ¿Cómo se salieron con la suya los protagonistas de este hecho? En esta reveladora historia, los responsables del acto cuentan todos los detalles de cómo se produjo el golpe perfecto", adelanta la sinopsis del documental que estará disponible desde el 10 de agosto, dentro del amplio catálogo de producciones argentinas de la plataforma.

El equipo de que también estuvo detrás del documental Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada y Los días de Ayotzinapa entrevistó a Fernando Araujo, Luis Mario Vitette Sellanes, Rubén de la Torre, Sebastián García Bolster, Leandro Dall’acqua, Walter Serrano, Miguel Sileo, Gastón Garbus, Daniel Salcedo y Estela Maris Casal. "Utilizar armas no iba con mi estilo de lo que estaba tratando de encontrar: un robo artístico. Creamos el Plan Donatello, no por el artista, sino por las Tortugas Ninja. Estaban en los desagües, hacían artes marciales y eran verdes como el cannabis", declaró Fernando Araujo, el ladrón conocido como “el artista”. Mientras que Rubén "Beto" de la Torre, “el hampón”, manifestó: "Se convierte en un vicio, el robo. Era como cubrir un vacío".

Por su parte, en el avance -que ya está disponible en las redes sociales- Sebastián García Bolster, conocido como “el ingeniero”, señaló: "A mí me preguntan, ¿vos robaste? No, yo trabajé, lo tomé como un trabajo". Por último, Miguel Sileo, “el negociador” que estuvo presente en el robo, asegura que lo que delató a la banda fue "el ego". Cabe destacar que el famoso asalto ya tuvo una adaptación cinematográfica estrenada en 2020, que estuvo protagonizada por Guillermo Francella y Diego Peretti.

Hecho en Argentina: el éxito de los documentales argentinos en Netflix

Los Ladrones: la verdadera historia del robo del siglo se sumará al amplio catálogo de documentales, películas y series argentinas que hay en la plataforma. Nisman: el fiscal, el espía y la Presidenta (2019), Carmel: ¿Quién mató a María Marta? (2020) y El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas (2022) son las exitosas producciones true crimes de Netflix, a las que se sumará la espectacular historia del asalto al Banco Río el próximo 10 de agosto. La plataforma también cuenta con una amplía variedad de películas y series nacionales entre las que se destacan Los Simuladores, Crímenes de familia, Casi feliz, El cuaderno de Tomi y Distancia de rescate, entre otras.