Murió Phillip Baker Hall, reconocido actor de Seinfeld y Magnolia

El respetado actor Phillip Baker Hall murió el domingo a la noche y deja como legado un largo recorrido de interpretaciones en cine y televisión.

El respetado actor Phillip Baker Hall, popular por su participación en la sitcom Seinfeld y en las películas Boogie Nights y Secret Honor, falleció a los 90 años. El recuerdo de sus colegas y un repaso por su trayectoria.

“Mi vecino, amigo y una de las personas más sabias, talentosas y amables que he conocido, Philip Baker Hall, murió en paz anoche”, anunció el periodista de Los Ángeles Times, Sam Farmer, en su cuenta de Twitter el pasado domingo. "Estaba rodeado de seres queridos. El mundo tiene un lugar vacío sin él", agregó.

Sobre la trayectoria de Phillip Baker Hall

En su larga carrera de éxitos en la pantalla grande figuran personajes en Secret Honor, Dogville, Midnight Run, Zodiac, Argo, The Rock, The Talented Mr Ripley y Hard Eight. Esta última bajo la dirección de Paul Thomas Anderson, quien lo dirigió otras dos veces en Magnolia y Boogie Nights. Entre sus logros cinéfilos fue el único actor en interpretar dos veces al expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon.

Pero sus apariciones más queridas fueron las que hizo en la sitcom Seinfeld, donde interpretó al obstinado detective Joe Bookman, y en las comedias Modern Family y Curb Your Enthusiasm. Su última participación fue en el reparto de la serie de Netflix, Messiah (2020). "Este fue, sin lugar a dudas, su mejor rol en una sitcom. RIP Phillip Baker Hall", tuiteó el comediante Patton Oswalt, haciendo alusión al recordado episodio de Seinfeld, The Library Cop (El policía de la biblioteca), donde el actor persiguió a Jerry por un libro que jamás devolvió a la biblioteca.