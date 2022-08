Las 28 películas de Netflix más esperadas en lo queda del 2022

Netflix anunció la grilla de películas originales que estrenará entre septiembre y diciembre. Un repaso por 28 títulos que darán que hablar.

Septiembre

Los ataques con Ántrax - 8 de septiembre

Director: Dan Krauss

Sinopsis: del director nominado al Óscar Dan Krauss (Extremis; Escuadrón de la muerte), Los ataques con ántrax cuenta la historia de los ataques biológicos ocurridos en 2001 en Estados Unidos, que dieron inicio a una de las investigaciones más grandes y complejas del FBI. El hecho, uno de los peores en la historia del país -con cinco ciudadanos muertos y por lo menos diecisiete afectados-, ocurrió una semana después de los ataques terroristas del 11S. Una historia científica sobre un veneno mortal, la obsesión y la paranoia, que llegó más allá de las fronteras de Estados Unidos. con la guerra contra el terrorismo como telón de fondo. El documental, mediante una mezcla de entrevistas y representaciones basadas en emails y notas de campo del FBI, también incluye historias impresionantes y desgarradoras de investigadores, sobrevivientes y familiares de los infectados. Clark Gregg, como el Dr. Bruce Ivins, protagoniza Los ataques con ántrax, una producción de BBC Studios.

Final del camino - 9 de septiembre

Directora: Millicent Shelton

Elenco: Queen Latifah, Chris ‘Ludacris’ Bridges, Beau Bridges, Mychala Faith Lee, Shaun Dixon, Frances Lee McCain

Sinopsis: en esta inquietante intriga de acción, el viaje que Brenda y su familia emprenden a través del país desemboca directamente en el infierno cuando un misterioso asesino los convierte en su blanco y deben luchar por su vida solos, en medio del desierto de Nuevo México.

Hogar a la deriva - 16 de septiembre

Director: Hiroyasu Ishida

Sinopsis: Kosuke y Natsume fueron criados como hermanos y han sido amigos desde niños, pero su relación empieza a deteriorarse tras la muerte del abuelo de Kosuke. Un día, durante las vacaciones de verano, Kosuke y sus compañeros de escuela se escabullen en un complejo de apartamentos que va a ser demolido y que se rumora que está embrujado. Tanto Kosuke como Natsume crecieron en el lugar, por lo que les trae muchos recuerdos. Allí, Natsume se topa con Kosuke, a quien le preguntan si sabe algo del misterioso Noppo. De pronto, todos quedan atrapados en un extraño fenómeno. Cuando recuperan la conciencia, ven un vasto mar ante sus ojos. Mientras el complejo de apartamentos flota a la deriva en un misterioso mar, con Kosuke y los demás chicos a bordo, ambos deciden unir fuerzas para intentar sobrevivir. En la travesía, caen lágrimas, se generan algunas discusiones y hasta hay una reconciliación. ¿Lograrán regresar a casa? La aventura está por comenzar...

Revancha Ya - 16 de septiembre

Director: Jennifer Kaytin Robinson

Elenco: Camila Mendes, Maya Hawke, Austin Abrams, Rish Shah, Talia Ryder, Ava Capri, Jonathan Daviss, Maia Reficco, Paris Berelc, con Alisha Boe, y Sophie Turner

Sinopsis: después de un breve altercado clandestino, Drea (la chica alfa que solía ser popular) y Eleanor (la chica beta, nueva y alternativa) se unen para vengarse de quienes las atormentan. «Revancha ya» es una comedia de humor negro revolucionaria de estilo hitchcockiano que cuenta con las protagonistas más aterradoras: adolescentes.

Lou - 23 de septiembre

Directora: Anna Foerster

Elenco: Allison Janney, Jurnee Smollett, Logan Marshall-Green, Ridley Asha Bateman y Matt Craven

Sinopsis: una tormenta devastadora. Una joven secuestrada. Su madre (Jurnee Smollett) se alía con su misteriosa vecina (Allison Janney) para perseguir al secuestrador..., un viaje que pone a prueba sus límites y sacará a la luz inconfesables secretos del pasado.

Blonde - 28 de septiembre

Director: Andrew Dominik

Elenco: Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Julianne Nicholson, Lily Fisher, Evan Williams, Toby Huss, David Warshofsky, Caspar Phillipson, Dan Butler, Sara Paxton, Rebecca Wisocky

Sinopsis: basada en la exitosa novela de Joyce Carol Oates, «Rubia» reimagina la vida de Marilyn Monroe y explora el contraste entre su figura pública y privada.

Octubre

La Escuela del Bien y del Mal - 19 de octubre

Director: Paul Feig

Elenco: Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Sofia Wylie, Sophia Anne Caruso, Jamie Flatters, Kit Young, Patti LuPone, Rachel Bloom, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Mark Heap, y la voz de Cate Blanchett como “La Historiadora”.

Sinopsis: las mejores amigas Sophie y Agatha terminan en lados opuestos de un cuento de hadas moderno cuando se convierten en alumnas de una escuela encantada donde chicas y chicos aprenden a convertirse en héroes y villanos con el fin de mantener el equilibrio entre el bien y el mal.

Wendell y Wild - 28 de octubre

Director: Henry Selick

Elenco: Keegan-Michael Key, Jordan Peele, Lyric Ross, Angela Bassett, James Hong, Tamara Smart, Natalie Martinez, Tantoo Cardinal, Igal Naor, Gary Gatewood, Gabrielle Dennis, David Harewood, Maxine Peake, Ramona Young, Sam Zelaya, Seema Virdi, y Ving Rhames

Sinopsis: de las mentes mefistofélicas de Henry Selick y Jordan Peele llega Wendell y Wild, una historia animada sobre dos hermanos demonios (Keegan‑Michael Key y Jordan Peele, en la versión en inglés) que reclutan a Kat Elliot, una adolescente ruda llena de culpa, para invocarlos a la Tierra de los Vivos. Pero lo que Kat quiere a cambio lleva a una aventura sin igual, una fantasía que desafía las leyes de la vida y la muerte, contada a través del arte de la animación cuadro por cuadro.

Noviembre

Enola Holmes 2 - 4 de noviembre

Director: Harry Bradbeer

Elenco: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, David Thewlis, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster, y Helena Bonham Carter

Sinopsis: Enola Holmes, que ahora es una detective privada como su famoso hermano, enfrenta su primer caso oficial para encontrar a una niña perdida, mientras los destellos de una peligrosa conspiración conducen a un misterio que solo se podrá resolver con la ayuda de amigos —y del propio Sherlock—.

¿Soy lo bastante negro para ti? - 11 de noviembre

Director: Elvis Mitchell

Sinopsis: del célebre escritor e historiador de cine Elvis Mitchell, Is That Black Enough For You?!? es a la vez un documental y un ensayo profundamente personal. La película examina el arte y el poder del cine desde una perspectiva que a menudo se pasa por alto: la contribución afroamericana a las películas estrenadas a partir de los años 70. Es una inmersión profunda en el impacto que tuvo esa visión tanto en las películas, como en la cultura popular; una carta de amor al cine que plantea preguntas nunca antes cuestionadas y mucho menos respondidas. Con las voces cruciales del director Charles Burnett, Samuel L. Jackson, Whoopi Goldberg, Laurence Fishburne y Zendaya, entre otros, los artistas ofrecen un reflector sobre los creadores y las películas deslumbrantes e inspiradoras, dando luz a una visión de la historia de la representación negra que se remonta a los primeros días del cine, así como el impacto cultural de presenciar la cultura afroamericana sin sesgos. Producida por Steven Soderbergh, David Fincher y Angus Wall, ¿¡Soy lo bastante negro para ti!? marca el debut como director de Mitchell.

Capturing The Killer Nurse - 11 de noviembre

Director: Tim Travers Hawkins

Sinopsis: Charlie Cullen era un experimentado enfermero certificado que tenía la confianza y cariño de sus colegas del Somerset Medical Center en Nueva Jersey. También fue uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia, con un recuento de cadáveres potencialmente de cientos en múltiples instalaciones médicas en el noreste de Estados Unidos. Basado en The Good Nurse, el libro más vendido escrito por Charles Graeber, que será dramatizado en una próxima película de Netflix protagonizada por Jessica Chastain y Eddie Redmayne, este documental muestra entrevistas con las enfermeras que denunciaron a su compañero de trabajo, los detectives que resolvieron el caso y el audio del propio Cullen mientras desentraña el camino hacia su condena.

El País de los Sueños - 18 de noviembre

Director: Francis Lawrence

Elenco: Jason Momoa, Marlow Barkley, Chris O’Dowd, Kyle Chandler, Weruche Opia, India de Beaufort, Humberly Gonzalez

Sinopsis: una niña descubre el mapa secreto de un mundo fantástico y, con la ayuda de un excéntrico forajido, viaja a través de los sueños y huye de las pesadillas con la esperanza de volver a ver a su difunto padre.

El Dragón de Papá - en noviembre

Directora: Nora Twomey

Elenco: Jacob Tremblay, Gaten Matarazzo, Golshifteh Farahani, Dianne Wiest, Rita Moreno, Chris O’Dowd, Judy Greer, Alan Cumming, Yara Shahidi, Jackie Earle Haley, Mary Kay Place, Leighton Meester, Spence Moore II, Adam Brody, Charlyne Yi, Maggie Lincoln, Jack Smith, Whoopi Goldberg, Ian McShane

Sinopsis: del estudio de animación Cartoon Saloon (El secreto del libro de Kells, El canto del mar, Wolfwalkers: Espíritu de lobo), nominado a cinco premios Óscar, y de la directora nominada al Óscar Nora Twomey (The Breadwinner), llega una película sublime inspirada en el libro infantil de Ruth Stiles Gannett ganador de la medalla Newbery. Elmer, quien acaba de mudarse a la ciudad junto con su madre, se fuga en busca de una isla misteriosa y un dragoncito que espera que alguien lo rescate. Durante sus aventuras, el chico se enfrenta a bestias feroces, descubre los secretos de la isla y entabla una amistad que durará toda la vida.

Diciembre

Pinocho - 9 de diciembre

Director: Guillermo del Toro y Mark Gustafson

Elenco: Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman

Sinopsis: el cineasta ganador del Óscar Guillermo del Toro reinventa el clásico cuento de Carlo Collodi sobre la marioneta de madera que mágicamente cobra vida para curar el corazón de un triste carpintero. Esta fabulosa película animada fotograma a fotograma, dirigida por Del Toro y Mark Gustafson, sigue las traviesas aventuras de Pinocho mientras intenta encontrar su lugar en el mundo.

Glass Onion: a Knives Out Mistery - 23 de diciembre

Director: Rian Johnson

Elenco: Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline con Kate Hudson y Dave Bautista

Sinopsis: en la secuela de «Entre navajas y secretos», de Rian Johnson, el detective Benoit Blanc viaja a Grecia para descifrar un misterio que involucra a nuevos sospechosos.

White Noise - 30 de diciembre

Director: Noah Baumbach

Elenco: Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Lars Eidinger, Andre Benjamin, Jodie Turner-Smith

Sinopsis: una historia espeluznante que dramatiza los intentos de una familia norteamericana de lidiar con las dificultades de la vida diaria mientras lucha con los misterios universales del amor, la muerte y la posibilidad de alcanzar la felicidad en un mundo incierto.

Scrooge: un cuento de Navidad - en diciembre

Director: Stephen Donnelly

Elenco: Luke Evans, Olivia Colman, Jessie Buckley, Johnny Flynn, Fra Fee, Giles Terera, Trevor Dion Nicholas, James Cosmo y Jonathan Pryce

Sinopsis: el cuento navideño clásico de Charles Dickens se renueva en esta adaptación musical con elementos sobrenaturales y viajes en el tiempo. El alma de Scrooge está en juego, ya que solo le queda una Nochebuena para enfrentar su pasado y construir un futuro mejor. Con temas del legendario compositor Leslie Bricusse, dos veces ganador del Óscar y caballero de la Orden del Imperio Británico, Scrooge: Cuento de Navidad pondrá a cantar a una nueva generación.

Próximamente

Togo

Director: Adrián Caetano

Elenco: Diego Alonso, Néstor 'Tito' Prieto, Catalina Arrillaga, Luis Alberto Acosta, Marcos Da Costa, JoelAlva13, José Pagano, Federico Morosini, Sabrina Valiente

Sinopsis: los narcos de poca monta están copando las calles de Montevideo y extorsionando a los cuidacoches para que trabajen para ellos. Pero uno, Togo, resistirá hasta las últimas consecuencias para cuidar su territorio y a los vecinos de la violencia.

Matrimillas

Director: Sebastián De Caro

Elenco: Luisana Lopilato, Juan Minujín

Sinopsis: una pareja joven con hijos se encuentra transitando una crisis y parecen haber agotado todas las instancias para poder resolver sus problemas de pareja. Como última solución, deciden utilizar una aplicación que les suma o resta puntos de acuerdo al mérito que vayan haciendo el uno con el otro. En un principio, todo parece funcionar perfectamente, pero la obsesión por acumular puntos y ganar independencia, hará que sus vidas terminen completamente fuera de control.

El Teléfono del Señor Harrigan

Director: John Lee Hancock

Elenco: Donald Sutherland, Jaeden Martell, Joe Tippett, Kirby Howell-Baptiste, Cyrus Arnold, Colin O’Brien, Thomas Francis Murphy, Peggy J. Scott

Sinopsis: Mr. Harrigan’s Phone forma parte de la última colección de novelas If it Bleeds de Stephen King, sobre un niño que vive en un pequeño pueblo y se hace amigo de un multimillonario mayor y solitario. Los dos forman un vínculo a través de los libros y un iPhone, pero cuando el hombre fallece, el niño descubre que no todo lo que ha muerto se ha ido y encuentra que es capaz de comunicarse con su amigo desde la tumba a través del iPhone que fue enterrado con él.

La Chica Más Afortunada del Mundo

Director: Mike Barker

Elenco: Mila Kunis, Finn Wittrock, Chiara Aurelia, Scoot McNairy, Thomas Barbusca, Justine Lupe, Dalmar Abuzeid, Alex Barone, Carson MacCormac con Jennifer Beals y Connie Britton

Sinopsis: La Chica Más Afortunada del Mundo se centra en Ani FaNelli, una aguda neoyorquina que parece tenerlo todo: un puesto envidiado en una revista, un guardarropa increíble y una boda de ensueño en Nantucket en el futuro cercano. Cuando el director de un documental policiaco la invita a contar su versión del impactante incidente que tuvo lugar cuando era una adolescente en la prestigiosa escuela Brentley, Ani se ve obligada a enfrentarse a una oscura verdad que amenaza con desbaratar su meticulosamente diseñada vida.

El Ángel de la Muerte

Director: Tobias Lindholm

Elenco: Jessica Chastain, Eddie Redmayne, Nnamdi Asomugha, Kim Dickens, Malik Yoba, Alix West Lefler, y Noah Emmerich

Sinopsis: en esta atrapante intriga basada en hechos reales, una enfermera sospecha que uno de sus compañeros de trabajo es responsable de una serie de misteriosas muertes de pacientes y pone en riesgo su propia vida para descubrir la verdad.

Navidad de Golpe

Director: Janeen Damian

Elenco: Lindsay Lohan, Chord Overstreet, George Young, Jack Wagner, Olivia Perez

Sinopsis: días antes de Navidad, la consentida y recién comprometida heredera de un hotel (Lindsay Lohan) sufre un accidente de esquí, pierde totalmente la memoria y termina al cuidado del apuesto dueño de una posada (Chord Overstreet) y su precoz hija.

Navidad Contigo

Directora: Gabriela Tagliavini

Elenco: Aimee Garcia, Freddie Prinze Jr.

Sinopsis: cansada de su carrera, la estrella del pop Angelina se escapa para cumplir el deseo de un fan en un pequeño poblado de Nueva York, en donde encontrará inspiración para darle nueva vida a su carrera además de hallar el verdadero amor.

Stutz

Director: Jonah Hill

Elenco: Jonah Hill, Dr. Phillip Stutz

Sinopsis: Phil Stutz es uno de los terapeutas más reconocidos en el mundo, habiendo trabajado de cerca con creativos y ejecutivos de clase mundial durante los últimos cuarenta años. Este primer documental de Hill explora la vida de Stutz y su descubrimiento de The Tools mientras descubre una experiencia terapéutica, interactiva y atractiva.

El Prodigio

Director: Sebastián Lelio

Elenco: Florence Pugh, Tom Burke, Niamh Algar, Elaine Cassidy, Kíla Lord Cassidy, Toby Jones, Ciarán Hinds, Dermot Crowley, Brían F. O'Byrne, David Wilmot

Sinopsis: en 1862, en la región de las Midlands, Irlanda, una niña deja de comer, pero, de milagro, continúa viva y bien. La enfermera inglesa Lib Wright viaja a un pequeño pueblo para observar a Anna O'Donnell, de once años. Turistas y peregrinos se reúnen para ver a la niña que se dice que ha sobrevivido sin comida durante meses. ¿Será que el pueblo alberga a una santa que «sobrevive con el maná del cielo» o motivos más siniestros se ocultan detrás del misterio? Un thriller psicológico inspirado en el fenómeno del siglo XIX de las «mujeres ayunadoras» y adaptado de la aclamada novela El prodigio, de Emma Donoghue (La habitación).

Bardo, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades

Director: Alejandro G. Iñarritu

Elenco: Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid, Iker Solano

Sinopsis: el cinco veces ganador del Premio de la Academia®, Alejandro G. Iñárritu, nos trae Bardo, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades. Bardo es una experiencia inmersiva épica y visualmente deslumbrante que contrasta con el viaje íntimo y conmovedor de Silverio, un renombrado periodista y documentalista mexicano que vive en Los Ángeles, quien, luego de recibir un prestigioso premio internacional, se ve obligado a regresar a su país natal, sin saber que este simple viaje lo llevará al límite existencial. La locura de sus miedos y recuerdos ha decidido hacerse sentir en el presente, llenando su vida cotidiana con una sensación de desconcierto y asombro.

Con emoción y abundante risa, Silverio lidia con preguntas universales pero íntimas sobre la identidad, el éxito, la mortalidad, la historia de México y los lazos familiares, profundamente emocionales, que comparte con su esposa e hijos. En resumen, lo que significa ser humano en estos tiempos tan peculiares.

Matilda: El Musical

Director: Matthew Warchus

Elenco: Alisha Weir, Emma Thompson, Lashana Lynch, Stephen Graham, Andrea Riseborough, Sindhu Vee

Sinopsis: una adaptación totalmente nueva del musical ganador de los premios Tony y Olivier, que cuenta la historia de una niña extraordinaria con una imaginación vívida que se atreve a cambiar su destino. ¿El resultado? Milagroso.