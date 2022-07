La transformación de Brendan Fraser para interpretar a un hombre de más de 250 kilos

Se filtraron las primeras fotos de Brendan Fraser en The Wale, la nueva película de Darren Aronofsky para la que tuvo que subir 200 kilos.

Se filtró una llamativa foto del actor estadounidense Brendan Fraser, completamente transformado para la película The Wale, dirigida por Darren Aronofsky, que se estrenará en agosto de 2022 en el Festival de Venecia.

Muchas veces, los actores tienen que pasar por cambios físicos abruptos para interpretar un personaje en una película. En el caso de Brendan, tuvo que poner toda su dedicación y esfuerzo para subir de peso y darle vida al personaje de Charlie, un hombre de 272 kilos. Su transformación fue tan inmensa que las imágenes impactaron a miles de usuarios en las redes sociales.

“Va a ser algo nunca antes visto. Eso es realmente todo lo que puedo decirles. El guardarropa y el vestuario eran gigantes, sin costuras, engorrosos. Esto ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho, pero no quiero ser tímido... Sé que va a causar una impresión duradera”, había adelantado Fraser apenas terminaron los rodajes del film, en diálogo con Unilad.

La película está basada en una novela de Samuel D. Hunter. El protagonista, Charlie, es un profesor de inglés bastante solitario que sufre de obesidad mórbida y que se enfrenta a un enorme desafío: reencontrarse con Ellie, su hija de 17 años, interpretada por la actriz de Stranger Things, Sadie Sink.

Además de Brendan Fraser y Sadie Sink, el elenco está integrado por Hong Chau, Samantha Morton y Ty Simpkins. En cuanto a Aronofsky, este será su gran regreso después de Mother!, el thriller psicológico protagonizado por Jennifer Lawrence y Javier Bardem que generó una gran polémica: mientras algunos críticos la consideraron una genialidad, muchísimos otros recomendaron no verla.

Además de The Wale, Fraser también aparecerá en Killers of the Flower Moon, la nueva película de Martin Scorsese, y en Batgirl, del universo cinematográfico de DC Comics, en donde interpretará a un villano.

La caída de Brendan Fraser de la industria y las consecuencias de sus transformaciones físicas

Fraser fue una de las estrellas más populares de la década del 90 por sus personajes en The Mummy, Bedazzled y muchas otras películas. Sin embargo, desapareció de la industria de repente y en 2018 reveló que tomó esa decisión a raíz de una profunda depresión que atravesó.

Resulta que para varios papeles, como en el caso de The Mummy o en otros films de acción, Fraser tuvo que pasar por muchas transformaciones físicas que terminaron destruyendo su cuerpo y lo llevaron a someterse a varias operaciones, como cirugías para ampliar su columna vertebral, arreglar sus rodillas y hasta sus cuerdas vocales. Todo esto, más la muerte de su madre y otras cuestiones, lo llevaron a una fuerte depresión y ahora, a sus 53 años, será su gran regreso al cine.