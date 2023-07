La insólita razón por la que Barbie fue prohibida en Vietnam

La película que se estrena el próximo 20 de julio en Argentina fue censurada en Vietnam por un motivo que nadie se esperaba.

El Gobierno de Vietnam prohibió la distribución de la película Barbie, protagonizada por Margot Robble y Ryan Gosling, por una escena que escandalizó a las autoridades. Los motivos detrás de la cancelación del filme que llegará a las salas de cine argentinas el próximo 20 de julio.

Tal como se dio a conocer, el motivo de la cancelación de Barbie en Vietnam se debió a una escena en la que aparece un mapa del mar de China Meridional. En el mapa que aparece en la cinta se muestra la línea de los nueve puntos trazada por el Gobierno Chino que reclama como territorios del país varias islas en disputa entre algunas naciones del sudeste asiático, entre ellas Vietnam.

Según informa Deadline, Vi Kien Thanh, responsable del departamento de Cine dentro del Ministerio de Cultura de Vietnam, ordenó paralizar la distribución por una imagen que considera "legal", en alusión a la mencionada línea que reconoce como territorio chino varios lugares en disputa entre diversos países como las islas Paracel y las Spratly. "No concedemos la licencia para el estreno de la película estadounidense Barbie en Vietnam porque contiene la imagen ofensiva de la línea de nueve rayas", son las palabras del responsable cultural vietnamita en uno de los periódicos estatales del país asiático, Tuoi Tre.

Barbie no es la única película vetada en Vietnam por un mapa en el que aparece esta polémica línea que provoca un conflicto geopolítico. En 2019 el gobierno del país prohibió la película de animación de Dreamworks Un amigo abominable y la cinta de acción basada en el videojuego Uncharted protagonizada por Tom Holland y Mark Wahlberg en 2022 por el mismo motivo. Netflix también se vio obligada a quitar de su catálogo en el país asiático la serie australiana de 2018 Pine Gap por esta razón.

Con información de Europa Press.

De qué trata Barbie, la película

El filme sigue a Barbie y Ken mientras están atrapados en el mundo real, donde la muñeca protagonista descubre los desafíos de ser una mujer real. "Vivir en la tierra de Barbie es ser un ser perfecto en un lugar perfecto. A menos que tengas una crisis existencial total. O seas un Ken", indica la sinopsis oficial del filme.

El elenco que acompaña a la pareja protagonista se completa con las actuaciones de America Ferrera (Cómo entrenar a tu dragón), Kate McKinnon (Bombshell), Michael Cera (Scott Pilgrim vs. the World), Ariana Greenblatt (65), Issa Rae (Insecure), Rhea Perlman (Matilda) y Will Ferrell (Anchorman, Zoolander). La película también tiene participaciones de Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya y la ganadora del Oscar Helen Mirren, com la narradora.