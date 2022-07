La directora de Las 50 sombras de Grey filmará la biopic de Amy Winehouse

La recordada cantante Amy Winehouse tendrá una biopic autorizada por su familia, tras el cuestionado documental Amy, que ganó un premio Oscar en 2015.

Tras varios intentos frustrados, parece que la biopic de Amy Winehouse por fin se hará realidad. El proyecto recibió el espaldarazo definitivo con la incorporación de Sam Taylor-Johnson, directora de la primera entrega de Las 50 sombras de Grey.

La película sobre la vida de la malograda artista, que contará con la autorización y supervisión de la familia y con el título provisional de Back to Black, estará dirigida por la cineasta británica que, según informó el diario The Guardian, era íntima amiga de Winehouse. La película sobre Amy Winehouse cuenta con el apoyo total de la familia de la cantante, incluido su padre, Mitch Winehouse, quien criticó abiertamente y calificó de "horrible" el oscarizado documental Amy de Asif Kapadia.

Ya en 2015, año de estreno del mencionado documental, se barajó la posibilidad de realizar una película biográfica protagonizada por Noomi Rapace, pero esta no llegó a materializarse. Posteriormente, la familia de la artista británica se asoció en 2018 con las productoras Alison Owen y Debra Hayward para llevar a cabo de nuevo el biopic, y en ese momento se informó de que las ganancias de la película serían destinadas a la Fundación Amy Winehouse. "Ahora nos sentimos capaces de celebrar la extraordinaria vida y el talento de Amy. No me importaría apostar por una actriz desconocida, joven, inglesa que se parezca un poco a Amy", aseguró su padre en un comunicado publicado entonces.

"Y sabemos, a través de la Fundación Amy Winehouse, que la verdadera historia de su enfermedad puede ayudar a muchos otros que podrían estar pasando por problemas similares", añadió. Back to Black, título que llevaría la película dirigida por Sam Taylor-Johnson, es el nombre del segundo álbum de Amy Winehouse, publicado en 2006 cuando la artista tenía apenas 22 años y gracias al cual obtuvo cinco premios Grammy.

Cómo murió Amy Winehouse

En 2011, Amy Winehouse falleció por una intoxicación etílica, y se unió al conocido como Club de los 27, formado por legendarios artistas musicales que perdieron la vida a esa misma edad. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y la propia Amy Winehouse son sus miembros más conocidos.