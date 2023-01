La denuncia de acoso que atraviesa a Disney y Toy Story: "Su cuerpo desnudo"

La actriz y modelo Pamela Anderson puso en jaque la reputación de un popular comediante de Disney que saltó a la popularidad tras su participación en la saga de películas Toy Story.

Pamela Anderson publicó sus memorias y arremetió contra uno de los comediantes y actores de cine familiar más populares de Hollywood: Tim Allen. La actriz y modelo cargó contra la voz de Buzz Lightyear, el astronauta de la recordada saga de películas Toy Story, por una repudiable situación de acoso sexual cuando tenía 23 años.

Anderson está a punto de publicar sus memorias bajo el título de Love, Pamela y en el libro repasa su vida y algunos de los incidentes que sufrió a lo largo de los años. Entre ellos, la modelo reveló por primera vez el referido a Allen, que sucedió en 1991 cuando él tenía 37 años y ella tan solo 23. Tal y como informó Variety, la actriz cuenta que todo ocurrió durante el rodaje de la serie Mejorando la casa.

"El primer día de rodaje salí de mi camerino y Tim estaba en el pasillo en bata. Abrió su bata y me mostró por un instante su cuerpo completamente desnudo debajo", describe Anderson en el fragmento. "Dijo que era lo justo porque él me había visto a mí desnuda. Ahora estábamos empate. Me reí incómodamente", añade.

Las presuntas palabras de Allen se referirían a los reportajes protagonizados por la joven para la revista Playboy. La serie Mejorando la casa fue, además, una de las primeras experiencias de Anderson en la industria audiovisual. Allen, por su parte, negó rotundamente los hechos. "No, nunca ocurrió. Yo nunca haría tal cosa", se defendió en un comunicado que también fue recogido por Variety.

El escándalo es solo uno de los muchos que se espera que Anderson destape en Love, Pamela: entre ellos se encuentra también la reciente serie Pam & Tommy, producida por Hulu y que está disponible en Star+. En ella se relata lo ocurrido con la difusión de un vídeo sexual robado a Anderson y su exmarido Tommy Lee a finales de los años 90. Anderson había permanecido callada hasta ahora acerca de la serie, si bien en el libro expresaría su opinión al respecto.

Con información de Europa Press.

El documental autorizado por Pamela Anderson que prepara Netflix

En medio de las repercusiones por la grave denuncia a Tim Allen, Netflix anunció el estreno de Pamela Anderson: Una historia de amor para el próximo 31 de enero. El documental, según indica un comunicado, propone "un retrato intimista y humanizador de una de las rubias explosivas más famosas del mundo, narra la trayectoria vital y profesional de Pamela Anderson: desde su vida en el pueblo hasta convertirse en un símbolo sexual internacional, actriz, activista y madre devota".