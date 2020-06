Jueves 18 de junio: Tres películas con Meryl Streep para recordar cuanto extrañamos verla en un cine

A esta altura, hablar de Meryl Streep, reina madre del cine hollywoodense, en una columna de recomendaciones cinéfilas debería ser motivo suficiente para captar la atención de los lectores. ¿Qué nos gusta tanto de Meryl? Su inmenso talento para empezar. Actriz todoterreno, su carrera no solo se limitó a ser inmortalizada por su perfomance en "Los Puentes de Madison" (1995) y "Kramer vs Kramer" (1979) sino que en su amplia filmografía nos regaló algunas perlitas muy valiosas y algo ocultas por el éxito de otras cintas más populares. Desde El Destape seleccionamos tres largometrajes con Meryl Streep que, si no viste, sería bueno que lo hagas.

Death Becomes Her (1992)

Helen Sharp (Goldie Hawn) y Madeleine Ashton (Meryl Streep) son dos enemigas acérrimas unidas por el amor a un mismo hombre: el médico cirujano Ernest Menville (Bruce Willis). Cuando una inesperada mujer les ofrece el secreto para obtener la vida eterna, las enemigas deberán lidiar con los efectos secundarios que conlleva ser inmortal. Robert Zemeckis dirige esta espectacular comedia fantástica de pócimas y cuerpos alterados por la magia.

The River Wild (1994)

Gail (Meryl Streep) y Tom Hartman (David Strathairn) tienen problemas matrimoniales y para reavivar la chispa, organizan una excursión con su hijo que consiste en descender de un río haciendo rafting. Con la aventura como desafío para superar los conflictos de pareja, los Hartman omiten un nuevo peligro en escena: dos fríos asesinos que se topan en su camino (Kevin Bacon y John C Reilly). Suspenso y tensión en medio de la nada. O, mejor dicho, en medio del río.

Hope Springs (2012)

Kay (Meryl Streep) y Arnold (Tommy Lee Jones) llevan 31 años de matrimonio, y la rutina diaria ya cansó a Kay. Harta de ser ignorada por su marido y desesperada por recuperar todo el amor que supieron darse, lo convence a tomar un avión para ver a un famoso especialista en relaciones maritales, el Dr Bernie Feld (Steve Carell), quien les dará pequeñas "actividades" para ver si aún queda algo de pasión. ¿Podrán superar los obstáculos y volver a apostar el uno por el otro?