Jim Carrey prepara su regreso a la comedia reviviendo un clásico de los '60.

Jim Carrey está en conversaciones para protagonizar una película de Los Supersónicos, de Warner Bros, con Colin Trevorrow (Jurassic World, Jurassic World: Dominion) como posible director. Los primeros detalles del proyecto que trascendieron hasta ahora.

Según confirmó Variety, el guion de la película estará a cargo del mismo Trevorrow y de Joe Epstein, y por el momento se desconoce información sobre la trama ni si será una live action o una cinta animada. En los últimos años Warner revivió a los clásicos Looney Tunes y Scooby Doo con nuevas películas, como parte de un plan para expandir universos y presentar los personajes a las nuevas generaciones.

Las películas de Los Supersónicos a lo largo del tiempo

La última película de Los Supersónicos fue animada y se estrenó en 1990, Los Supersónicos: La Película. A lo largo de los años se ha intentado realizar una versión de acción real de la conocida serie animada familiar, que se estrenó en 1962. La serie se renovó varias veces en las décadas de 1970 y 1980, pero la película live action nunca llegó.

La historia de Los Supersónicos cuenta las aventuras de George y Jane Jetson, sus hijos Judy y Elroy, y su perro Astro. La familia vive en la Ciudad Órbita, de estilo espacial, y disfruta de innovaciones que en su momento se consideraron futuristas, como el videochat, los robots domésticos e los coches voladores.

En 2003 el director Adam Shankman intentó llevar Los Supersónicos al cine, en una versión live action que no terminó rodándose. Lo mismo pasó con un proyecto CGI que iba a dirigir Robert Rodríguez en 2007 y con una versión animada que iba a producirse en 2017.

De confirmarse el fichaje de Jim Carrey para la nueva película de Los Supersónicos, podría tratarse de su proyecto más importante de los últimos años donde apareció muy pocas veces en la pantalla grande. Sus últimas películas fueron la trilogía de Sonic, el personaje de videojuegos que lo acercó al cine familiar una vez más tras haber protagonizado éxitos del género como El Grinch.