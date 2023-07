Filtraron los planes para la secuela de The Truman Show: "Una serie"

Andrew Niccol, guionista de The Truman Show, reveló sus planes para revivir el clásico de Jim Carrey en una historia que podría materializarse en el futuro.

Cuando The Truman Show se estrenó en 1998 pocos imaginaban que Jim Carrey estaría a la altura de un rol dramático, más allá su hábil labor como comediante. El filme le encantó al público, los críticos salieron maravillados y el actor de La Máscara le demostró a la industria que podía encarar roles trágicos que siguiesen cortando tickets en los cines. A más de dos décadas de su estreno el guionista de la película Andrew Niccol reveló sus planes para una secuela y compartió la idea general que podría llevarse a cabo.

La idea de The Truman Show está inspirada en un capítulo de la elogiada serie de culto The Twilight Zone y la película cuenta la historia de un hombre que lleva una vida en apariencia monótona, pero que en realidad forma parte de un reality show desde su nacimiento. Su familia y todos los que lo rodean lo saben menos él. Esta idea de paranoia en la vida humana se convirtió en una de las películas mejor valoradas de la carrera de Jim Carrey y un pasaje de ida para conseguir protagónicos dramáticos y salir del mote de payaso que ganó en su trayectoria en la comedia.

Semanas atrás, Andrew Niccol concedió una entrevista a Screen Rant donde habló de la posibilidad de revivir la historia de la película con una secuela y afirmó: "Se ha hablado de hacer un musical, lo creas o no, o una serie. Cuando se trata de una forma de arte diferente, no creo que le quite nada al original. En mi versión de una serie, pienso que sería divertido si después de que Truman caminara a través del cielo, la audiencia pidiera más (lo cual se siente al final de la película)".

"Me imagino que habría una cadena con diversos canales todos protagonizados por un sujeto nacido en la serie. Si la ambiento en la ciudad de Nueva York, habría una niña que vive en el Upper East Side, un niño de Harlem, un niño de Chinatown, etc. Como todos están en su propio canal y se mueven en sus propios círculos, nunca están destinado a encontrarse. Pero al final de la primera temporada, el chico de Harlem y la chica rica se sienten atraídos el uno por el otro. Ambos sienten que el otro actúa de manera diferente a cualquiera que hayan conocido... ¡porque por primera vez conocen a alguien que no actúa!", completó el guionista que por el momento no recibió ofertas para plasmar sus ideas en un proyecto de televisión.