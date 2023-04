Jennifer López se convierte en una asesina vengativa en La madre, lo nuevo de Netflix

La popular actriz estadounidense llega a Netflix con un thriller cargado de acción que ya tuvo su primer vistazo.

Jennifer López interpreta a una exasesina convertida en feroz y vengativa progenitora en La madre el nuevo thriller de Netflix que presentó su primer y trepidante trailer. Un adelanto cargado de acción en el que el personaje de López se ve obligada a salir de su retiro y volver a matar para proteger a una hija que dio en adopción años antes.

De hecho, el avance del filme dirigido por Niki Care comienza con un flashback con el personaje de Jennifer López dando a luz a una hija a la que se vio obligada a renunciar. Un agente del FBI con el que llegó a un acuerdo le dice que la única forma de proteger a su hija de dos peligrosos asaltantes que andan sueltos es desaparecer.

"Soy una asesina. Pero también soy una madre", dice el personaje de López durante el trailer mientras apuñala, dispara o da cabezazos a los malos a los que despacha sin piedad. Y es que, tras sale de su remoto escondite en la salvaje naturaleza de Alaska, nada la detendrá en su empeño por rescatar a Zoe, su hija de ahora 12 anos (interpretada por Lucy Poez) que fue secuestrada.

La madre está también protagonizada también por Joseph Fiennes, Omar Hardwick, Paul Racy y Gael García Bernal se estrenará en Netflix et 12 de mayo. La película cuenta con un guión de Astra Berloff, Peter Craig y Misha Green, basado en una historia de Green.

Con información de Europa Press.

Jane Fonda acusó a Jennifer López de pegarle en un set: "Nunca me pidió disculpas"

La emblemática actriz Jane Fonda, leyenda del cine, activista medioambiental y querida figura de la televisión gracias a la serie LGBTIQ+ Grace and Frankie, reveló una oscura anécdota que vivió durante el rodaje de la película Una suegra de cuidado (2005) y que la enfrentó a Jennifer López, su entonces compañera de reparto. "Nunca me pidió disculpas", indicó la protagonista de Barbarella en una dura acusación contra la diva del Bronx.

Invitada a The Drew Barrymore Show -el late night show de la actriz de E.T, el extraterrestre- Jane Fonda rememoró un polémico episodio que vivió junto a Jennifer López en el rodaje de la comedia romántica dirigida por Robert Luketic, donde encarnó a una madre muy autoritaria que desaprueba que su hijo se case con Charlie (López). En una de las escenas más recordadas del filme la actual esposa de Ben Affleck y Jane Fonda se trenzan en una batalla de cachetazos que no terminó nada bien, según reveló la actriz.

“Lo que me viene a la mente de inmediato, cuando pienso en aquel film, es que tenemos una escena de bofetadas. La abofeteo, ella me abofetea, yo la abofeteo... Y bueno... Jennifer tenía un enorme anillo de diamantes, así que cuando me abofeteó una de las veces, me cortó la ceja. La verdad es que ella nunca se disculpó”, sentenció Jane Fonda escrachando a su colega.

Aunque nunca le pidió disculpas por haberla lastimado, Jennifer López sí se refirió a la problemática situación en una entrevista que dio en 2019 donde aprovechó para lanzar una despojada excusa: “Tenía mucho miedo de golpear a Jane Fonda en la cara o lastimarla de alguna manera, de verdad. Su personaje se parecía mucho a ella, y mi personaje en ese momento se parecía mucho a mí. (...) Le tenía tanto miedo y ella era tan valiente y decía: ‘Solo golpéame. No te preocupes por eso, va a estar bien’”.