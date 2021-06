Geena Davis y Susan Sarandon se preparan para los 30 años de Thelma y Louise

Las actrices Susan Sarandon y Geena Davis celebrarán el próximo 18 de junio con un evento a beneficio del Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles y el Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios.

Treinta años después de arrojarse juntas por un acantilado en Thelma & Louise, el icónico filme de Ridley Scott, las actrices Susan Sarandon y Geena Davis celebrarán el próximo 18 de junio el aniversario del filme con un evento a beneficio del Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles y el Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios.

El evento, que se llevará a cabo en un autocine de Los Ángeles, comenzará con una conversación entre las protagonistas seguida por la proyección del filme nominado a seis premios de la Academia. Allí, la audiencia podrá revivir la historia con guión de Callie Khouri que tiene a Sarandon y Davis como forajidas accidentales acompañadas por un elenco que completan Harvey Keitel y Brad Pitt. "Fue muy sorprendente la reacción intensa que generó la película", recordó Davis según el sitio especializado The Hollywood Reporter.

"Thelma y Louise terminan conduciendo por un acantilado, y aún así los espectadores se sienten entusiasmados con su historia. Me hizo darme cuenta de las pocas oportunidades que damos a las mujeres para que salgan de una película sintiéndose inspiradas y empoderadas por los personajes femeninos. Cambió todo acerca de cómo elegí los roles en el futuro”, agregó.

Por su parte, Sarandon agregó: "Cuando estábamos filmando ‘Thelma & Louise’ hace treinta años no teníamos idea del tipo de impacto cultural que continuaría teniendo durante décadas". "En ese momento, era revolucionario tener dos mujeres en una película que no eran enemigas y se divertían juntas en la pantalla. Creo que ha sido uno de los mayores avances: hoy en día hay tantas actrices brillantes que hacen películas en las que las mujeres no son adversarias entre sí y tienen el poder de determinar su propio destino ", concluyó.

Geena Davis, del éxito popular a la lucha por seguir vigente en la industria: ¿qué pasó con la icónica estrella de Thelma & Louise?

Geena Davis fue una de las mejores actrices del star system hollywoodense de los '80 y ´90, su corta trayectoria de éxitos de éxitos estuvo marcada por roles que la hicieron conocer la gloria y le auguraron un futuro prominente en la industria del entretenimiento. Hasta que de forma inesperada inició un lento y doloroso camino de proyectos malos que la sacaron de un rol protagonista hasta no tenerla en cuenta para grandes súper producciones. ¿Qué fue de la vida de la icónica actriz que encantó al mundo gracias The Fly, Beetlejuice y Thelma & Louise?

Davis arrancó a actuar en 1982 con un pequeño papel en Tootsie (1982), de Sidney Pollack. Un estreno algo tardío que vino precedido de una brillante carrera académica y una etapa viviendo en Suecia. Modelo de Victoria's Secret, no fue hasta mediados de los '80 cuando se le presentó la película que la volvería una estrella.

En 1986 rodó a las órdenes de David Cronenberg la remake de The Fly (La Mosca) donde coincidió con Jeff Goldblum, con quien se casaría un año después. Mientras la carrera de Goldblum daba un salto titánico -que con los años mantuvo vigente aunque en roles de reparto- la de Davis recién estaba comenzando a despegar. El éxito de la cinta de terror y su aclamada interpretación le valieron un personaje en la recordada Beetlejuice (1988), de Tim Burton. Allí fue Barbara Maitland, una fantasma que junto a su fallecido esposo (Alec Baldwin) solicitan la ayuda del "exorcizador de los vivos" Beetlejuice (Michael Keaton) para ahuyentar a una familia de su casa.

Si The Fly catapultó a Geena al estrellato, Beetlejuice fue la antesala a la gloria eterna, que no llegaría hasta 1991.Con un Óscar a Mejor Actriz de Reparto por la comedia romántica El turista accidental (1988) y ya divorciada de Jeff Goldblum, protagonizó junto a Susan Sarandon la icónica Thelma & Louise, de Ridley Scott. La desenfrenada road movie atrajo su segunda nominación al Oscar, esta vez como Mejor Actriz, aunque el premio se lo acabó llevando Jodie Foster por "El silencio de los corderos" y la convicción de estar dejando una sólida huella en la historia del cine.

El declive de Geena Davis

El boom de Thelma & Louise no hizo que la actriz entendiese la enorme oportunidad que se le abría explorando sus facetas más dramáticas y, volcándose de lleno a las comedias románticas, inició un lento camino hacia el olvido artístico que coincidiría con su tercer matrimonio, con el director de cine Renny Harlin. Ellas dan el golpe, Héroe por accidente y Angie fueron el camino que devaluó su nombre en Hollywood, logrando una pronta retirada del cine. Para 1998 su matrimonio con Harlin había concluido y la polémica La isla de las cabezas cortadas (película que con los años fue considerada de culto) llegaba a los cines. Mal recibida por la crítica y detestada por las grandes masas, "La isla..." marcó un antes y un después en la carrera de Davis.

Fuera del cine Geena probó suerte como deportista: en 1997 se inició en el tiro con arco, y en 1999 llegó a ser una de las 300 semifinalistas que rivalizaron por formar parte del equipo olímpico estadounidense en Sidney 2000. Geena quedó en el número 24 de 300 tiradoras, y se quedó fuera de la lista olímpica por muy poco.

Un lento resurgir que no todavía no la devolvió a sus tiempos dorados

Del 2000 en adelante la carrera filmográfica de Geena Davis dice poco y nada y quizás su rol más popular fue haber sido la madre del ratón Stuart Little, en la trilogía homónima. Diferente fue su situación en el campo televisivo: tras fracasar en el 2000 con la sitcom La hora de Geena Davis se reivindicó a lo grande en 2005 con Señora Presidenta, con la que ganó un Globo de Oro a la Mejor Actriz.

Desde 2001 está casada con su cirujano plástico, el iraní Reza Jarrahy, con el que ha tenido tres hijos, a los que ha dedicado la mayor parte de su tiempo. Lo que le queda lo emplea en liderar acciones solidarias, aunque no ha dejado de tener pequeños papeles en el cine. Se la pudo ver en la serie Grey's Anatomy, en el papel de la doctora Nicole Herman, durante los años 2014 a 2018, en la fresca comedia de Netflix Glow -que aborda el mundo de la lucha libre femenina- y en la fallida serie de terror basada en El exorcista.

Su último gran reconocimiento fue recibir el Oscar Honorífico el pasado año, junto a Wes Studi, Lina Wertmüller y David Lynch. Entre sus próximas apariciones en la gran pantalla, están Ava, de Tate Taylor, junto a Jessica Chastain y Colin Farrell, y Cowgirl's last ride, de Leena Yadav.