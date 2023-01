Ganó la Champions League como DT y ahora podría ser el nuevo villano de James Bond

En una entrevista concedida a The Guardia, el cineasta Sam Mendes habló sobre el futuro de James Bond y postuló a un reconocidísimo DT para encarnar al villano del popular agente secreto.

No Time to Die (2021) es la última película de James Bond a la actualidad y marcó el cierre definitivo de Daniel Craig en el rol, a la par que abrió el juego para buscar un nuevo candidato que lo reemplace. En esta carrera de nombre, el director de cine Sam Mendes postuló a un reconocido DT que ganó la Champions League para que encarne al villano del próximo filme.

En una entrevista con The Guardian, el cineasta Sam Mendes (responsable de la dirección de Skyfall y Spectre) postuló al director técnico José Mourinho para ser el villano de la próxima película del reconocido agente secreto. "No hay nada mejor que eso", apuntó. Los actores Javier Bardem y Christoph Waltz fueron los elegidos por Mendes para encarnar a las contracaras de la figura de Bond.

En total, las 25 películas de James Bond recaudaron en taquilla cerca de 8.000 millones de dólares. En 2006 Daniel Craig tomó el papel para darle un tono más rudo y humano al personaje que interpretó en cinco ocasiones: Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre y No Time to Die cinta que, tras varios retrasos motivados por la pandemia, vio la luz en 2021.

Tras el adiós de Craig, la franquicia busca un nuevo rostro protagonista. Entre los muchos nombres que suenan con fuerza están los de Henry Cavill, Tom Hardy, Idris Elba, Tom Hiddleston, Richard Madden, Regé-Jean Page, Luke Evans o Damian Lewis.

Categórica sentencia de Daniel Craig: "Una mujer no debe ser James Bond"

Craig consideró que Hollywood debería crear mejores personajes femeninos y también pensados para gente no caucásica. "La respuesta es muy simple. Debería haber mejores papeles para las mujeres y para los actores no caucásicos. ¿Por qué no pueden tener personajes igual de buenos que Bond y que estén pensados para ellos?", declaró en una entrevista para Radio Times.

El actor destaca así que es la industria cinematográfica la que debe apostar por crear nuevas sagas y franquicias concebidas desde el inicio para ser lideradas por actrices o por actores no caucásicos. En una línea muy similar está la productora de la saga, Barbara Broccoli, quien ya señaló que 007 siempre será un personaje masculino.

"Puede ser de cualquier etnia o color, pero será varón", afirmó para Variety. "Creo que deberíamos crear nuevos personajes pensados para mujeres, que sean protagonistas fuertes y poderosas. No estoy interesada en tomar un personaje masculino y que una mujer lo interprete. Creo que las mujeres somos mucho más interesantes que eso", argumentó.