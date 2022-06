Fama, abusos y una caída atronadora: la vida de Kevin Spacey se hará serie

El actor Kevin Spacey, que quedó en libertad bajo fianza tras cargar con denuncias de abuso sexual, tendrá una serie documental sobre el derrumbe de su carrera.

Kevin Spacey supo ser uno de los actores de cine mejor valuados de la última década, con el reconocimiento del público y la crítica, hasta que una seguidilla de denuncias por abuso sexual destruyeron todo su prestigio. Luego de salir en libertad bajo fianza, se confirmó que el actor tendrá una serie documental sobre su vida y el derrumbe de su trayectoria.

El proyecto está siendo filmado por la cadena británica Channel 4 y la productora especialista en documentales Roast Beef Productions. Según precisó The Hollywood Reporter, se llamará Spacey desenmascarado y constará de dos partes en la que se hará hincapié en la vida del protagonista de Belleza americana y Seven, pasando por su niñez, sus primeros éxitos como actor y su recorrido en Hollywood, hasta su caída en desgracia en el mejor momento de su carrera.

Cabe señalar que, en medio de la revolución que generó el movimiento #MeToo en Estados Unidos, el actor Anthony Rapp lo acusó de habérsele insinuado sexualmente durante una fiesta en 1986, cuando solo tenía 14 años. Desde entonces le llovió una decena de denuncias, muchas de ellas anónimas, con las que le adjudicaron un comportamiento inapropiado. En consecuencia, el intérprete no solo tuvo que presentarse ante la Justicia en reiteradas ocasiones, sino que su carrera se vio severamente afectada.

El oscuro final de Kevin Spacey

MCR, la empresa productora de House of Cards decidió apartarlo del elenco y "matar" a su personaje en la ficción luego de que lo acusasen de abusar sexualmente a miembros del equipo de producción. Además, Spacey fue demandado por incumplimiento de contrato, ya que la productora sufrió pérdidas millonarias cuando de manera repentina tuvo que detener las grabaciones de la sexta temporada para retirar Frank Underwood y reescribir el guion.

Sin el protagonista, la serie tuvo que acortarse de 13 a 8 episodios para cumplir con el plazo de entrega estipulado con Netflix. Finalmente, en 2021 la Justicia dictaminó que el actor debía pagar la suma de US$ 31 millones de dólares. En todo este tiempo, el artista estadounidense aseguró ser inocente y poco antes de ser imputado, se había confirmado su regreso a la pantalla grande con 1242-Gatewate to the West, un drama histórico en el que compartirá elenco con Eric Roberts, Christopher Lambert, Terence Stamp, Jeremy Neumark y Genevieve Florence.