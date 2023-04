El regalo bizarro de Keanu Reeves a los actores que mató en John Wick 4

El actor se tomó muy en serio el trabajo de sus colegas actores, quienes murieron en más de una ocasión para el lucimiento de su personaje, y les hizo un divertido regalo.

Keanu Reeves demostró ser todo un héroe de acción en John Wick 4, pelicula dirigida por Chad Stahelski que llegó a los cines de todo el mundo y se posicionó como una de las cintas que dominó la venta de localidades en Argentina. Sin embargo, el mérito detrás de las impresionantes secuencias de acción no es solo suyo, sino también de los especialistas en estas tomas, motivo por el cual el protagonista quiso tener un curioso detalle con ellos.

Según The New York Times, Reeves regaló a los especialistas unas camisetas en las que ponía cuántas veces habían muerto en escena. El medio señala que, para rodar la icónica escena de la pelea en la escalera del Sacré-Coeur, se necesitaron 35 especialistas, muchos de los cuales "murieron varias veces en plena acción".

"Por supuesto que eso es lo que quieres. Quieres que 100 tipos caigan por las escaleras, y quieres que yo haga cada reacción y caída de manera diferente. Por supuesto que sí. Era como si fuera un día más en el trabajo", declaró el coordinador de lucha Jeremy Marinas. "Todos sabemos lo difícil que es subir las escaleras cuando no queremos. Solo piensa en lo bien que Keanu pudo disparar hacia arriba mientras caminaba. Ya es bastante difícil ser un tirador en terreno plano", agregó.

The New York Times reveló que filmar la pelea en la escalera necesitó siete tomas nocturnas. "Cada doble probablemente fue asesinado' cuatro o cinco veces y al final del rodaje, Reeves hizo camisetas para los dobles con el número de veces que fueron asesinados en el transcurso de toda la película", contó Marinas. Esta no es la primera vez que Reeves tiene un detalle con el equipo de especialistas de la saga John Wick La revista People afirmó en 2021 que Reeves les regaló unos relojes Rolex Submariner personalizados como agradecimiento por su arduo trabajo. "El interior de cada reloj estaba grabado con mensajes personales del actor para cada uno", contó el medio.

Con información de Europa Press.

John Wick se mantiene con el liderazgo de la taquilla nacional

El asesino a sueldo encarnado por Keanu Reaves en John Wick 4 se mantuvo al tope de la taquilla nacional en su segunda semana en cartel. La película dirigida por Chad Stahelski la vieron 87.000 personas, casi el doble (45.000) que la debutante Calabozos y Dragones: honor entre ladrones, cinta que debutaba en las pantallas. El Gato con Botas el último deseo completó el podio con 28.000 espectadores y un acumulado desde su estreno el 5 de enero de 2,5 millones.