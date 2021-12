Edna Liliana Valencia, sobre Encanto: "Disney cometió errores racistas pero evolucionó"

El Destape dialogó con una de las principales consultoras de Disney en la reciente película animada Encanto, que cuenta la historia de Mirabel, la única joven de su familia sin poderes mágicos.

Encanto es apenas la tercera película de Disney inspirada en la cultura latinoamericana, tras Los tres caballeros (1944) y Las locuras del emperador (2000). y cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia en una casa mágica que funciona como el epicentro espiritual de un pequeño pero vibrante pueblo. La magia de este Encanto ha bendecido a todos los niños y niñas de la familia con un don, desde la súper fuerza hasta la capacidad de sanar a los demás. Solo Mirabel quedó fuera del reparto de poderes, pero cuando la familia y el Encanto corran peligro será ella la última esperanza de sus seres queridos.

Edna Liliana Valencia es una orgullosa periodista afrocolombiana con más de 15 años de experiencia en medios nacionales e internacionales. Durante cuatro años, trabajó como reportera y presentadora de noticias en la cadena francesa France 24 -que emite en 180 países de todo el mundo y en cuatro idiomas- donde presentó el programa Africa 7 Days, el único programa de noticias en español dedicado al continente africano. Fue la primera presentadora de América Latina en presentar noticias generales con su cabello natural Afro. Y como parte del Fideicomiso Cultural Colombiano, Valencia consultó al equipo de cinematografía de Encanto. En diálogo con El Destape, Valencia remarcó el impacto de la película en la cultura latinoamericana.

- ¿Cómo te llega la propuesta para trabajar en Encanto?

¡Fue una sorpresa! Yo estaba trabajando en el set de un canal informativo francés cuando me llegó un aviso de Disney por Instagram. Y una realmente no espera que Disney te contacte por redes sociales. El mensaje decía que querían conocerme y que había una posibilidad de trabajo en un proyecto relacionado a la cultura afro y latina. Al principio no me dijeron que la película iba a transcurrir en Colombia.

- ¿Sentís que esta película vino para saldar las acusaciones de racismo que pesan sobre algunas historias de la compañía?

Sin duda alguna. Walt Disney cometió errores y eso puede verse en algunas películas con contenido racista, como Dumbo y Los Aristogatos, pero estamos hablando de otra época, donde todavía no se hablaba de los derechos de la población afroamericana. En ese sentido, Disney ha ido evolucionando con la historia. Me alegra muchísimo que Colombia, mi país, sea el protagonista de esta nueva narrativa sin estereotipos.

- Me imagino tu emoción tras haber visto la película completa

Los pequeños detalles que muestran la cultura colombiana en su esplendor me alucinaron. La primera vez que vi Encanto lloré porque me acordé de la Edna Liliana Valencia de 8 años, que miraba La Sirenita y La Bella Durmiente y no se sentía representada. Ahora, van a haber un montón de personas latinoamericanas que puedan sentirse identificadas por la familia Madrigal.