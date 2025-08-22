Dolores Fonzi dirige y protagoniza Belén, la impactante historia real de una mujer presa por un aborto.

Amazon MGM Studios y K&S Films revelan el tráiler de la esperada película Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, y anuncian que formará parte de la Selección Oficial de la 73.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra del 19 al 27 de septiembre en Donostia, España. Los detalles de la película basada en una impactante historia real.

Ambientada en la provincia de Tucumán, Argentina, Belén sigue a Julieta, una joven acusada de infanticidio, y a Soledad Deza, la audaz abogada que lo arriesga todo para llevar su controvertido caso, que sentará precedentes. A medida que se desarrolla el juicio, la difícil situación de Julieta se convierte en un punto crítico en la batalla contra un sistema legal conservador, lo que genera una oleada de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.

Dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi (Blondi) y producida por K&S (el equipo detrás de Relatos Salvajes, nominada al Oscar), Belén es una crítica mordaz a la injusticia sistémica y un homenaje a la resistencia, la hermandad y la lucha constante por la autonomía corporal. El elenco incluye a Camila Plaate (Motoarrebatador), Laura Paredes (Argentina, 1985), Julieta Cardinali (Maradona: Sueño Bendito) y Sergio Prina (Motoarrebatador), con apariciones especiales de Luis Machín (Cromañón) y César Troncoso (El Eternauta), entre otros. Basada en el libro Somos Belén de Ana Correa, la película está escrita por Dolores Fonzi y Laura Paredes. Leticia Cristi y Matías Mosteirin, de K&S Films, producen, y Diego Copello es productor ejecutivo.

Cuándo se estrena Belén en cines y en plataformas

Esta conmovedora historia real de injusticia, resiliencia y la lucha de una mujer que impulsó un movimiento global por los derechos reproductivos se estrenará en cines argentinos selectos el 18 de septiembre y se estrenará en Prime Video a finales de este año en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

Belén marca la última incorporación a la creciente lista de películas originales argentinas de Prime Video, luego del éxito de la ganadora del Globo de Oro, Argentina, 1985. En última instancia, se unirá a una sólida línea de series y películas producidas por Amazon MGM Studios disponibles en Prime Video, incluyendo Red One, El Contador 2, El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, Fallout, Reacher, The Boys y Jefes de Estado, además de títulos locales exclusivos como Menem, Cromañón, Barrabrava, Iosi, El Espía Arrepentido, El Fin del Amor y Porno & Helado.