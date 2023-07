Cuál fue la única película por la que Alan Arkin ganó un Oscar

El reconocido actor de larga trayectoria en cine, teatro y televisión falleció a los 89 años en su casa. Un repaso por su trayectoria y por la icónica película que le valió su único premio Oscar.

El actor estadounidense Alan Arkin falleció a los 89 años en su casa de la ciudad de Carlsbad, en el estado de California, dejando una impresionante trayectoria de trabajos en películas, series y obras de teatro. Aunque muchísimos de sus más de 100 créditos actorales fueron aplaudidos por espectadores y crítica, solo uno le valió un merecido reconocimiento con un premio Oscar, la estatuilla más codiciada por quienes integran la industria del cine: un repaso por la película que mostró una esplendorosa faceta cómica de Arkin.

Arkin fue nominado por primera vez en los Oscar por la película ¡Que vienen los rusos!, en 1967, donde compitió en la terna Mejor actor, y dos años después volvió a competir en la misma terna por su actuación en la película El corazón es un cazador solitario. Si bien en ninguna de las dos ocasiones se alzó con la estatuilla, en 2006 le llegó la revancha -esta vez nominado como Mejor actor de reparto- gracias a la comedia Little Miss Sunshine. La comedia, una narración hilarante aunque con toques de humor negro, cuenta la historia de una familia profundamente desestructurada y contó con las actuaciones de Greg Kinnear, Toni Colette, Steve Carell, Paul Dano y Abigail Breslin.

En el filme, Alan Arkin encarnó al abuelo heroinómano de vocabulario vulgar, que entrena a su nieta para un baile subido de tono con el que competirá en un concurso de belleza infantil. En su discurso al ganar el reconocimiento de la Academia el actor dedicó el premio a sus compañeros de reparto, asegurando que "fue el más unido y amoroso grupo de actores con el que trabajó en su carrera". Años después, recibió una nueva nominación como actor de reparto por su trabajo en la película Argo (2012), de Ben Affleck.

“Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como hombre. Un amoroso esposo, padre, abuelo y bisabuelo, fue adorado y lo extrañaremos profundamente”, dice el comunicado firmado por los hijos del actor, Adam, Matthew y Anthony, y publicado por la revista People, para honrar la memoria de su padre.

La increíble trayectoria de Alan Arkin

Alan Wolf Arkin había nacido el 26 de marzo de 1934 en Brooklyn, en Nueva York, y debutó a fines de la década del 50 en la compañía de comedia Second City en Chicago. Ya en1963 se alzó con el premio Tony a lo más destacado del teatro estadounidense por su protagónico en la comedia Enter Laughing, de Joseph Stein, en lo que eran los albores de lo que acabó siendo una prolífica carrera de más de siete décadas en las tablas, cine y televisión, con varios picos de exposición y reconocimiento.

Más recientemente, Arkin fue nominado al premio Primetime Emmy Award como actor de reparto por la serie de Netflix El método Kominsky, por su rol como Norman Newlander, el agente y amigo de Sandy que encarnaba el protagonista Michael Douglas. En televisión obtuvo su primera nominación al Emmy por el episodio The Love Song of Barney Kempinski de ABC Stage 67, un programa de antología de piezas teatrales para la pantalla que se emitió entre 1966 y 1967.

Su siguiente nominación al Emmy llegó en 1987 por la película de CBS con el tema del Holocausto Escape From Sobibor; el tercero fue en 1997 por una aparición especial en la serie Chicago Hope y otro en 2003 por el filme directo para la televisión The Pentagon Papers. También destaca la convocatoria que en 1990 hizo Tim Burton para que diera vida al padre de Kim Boggs (Winona Ryder), la enamorada del protagonista de El joven manos de tijera, Gattaca, de Andrew Niccol; Get Smart, de Peter Segal; y Stand Up Guys, de Fisher Stevens, entre muchísimas otras.