Conmoción: Disney está de luto por la inesperada muerte de una reconocida actriz de Toy Story

La reconocida actriz brilló como la voz de La Señora Cara de Papa en la popular franquicia animada Toy Story, uno de los clásicos indiscutidos de Disney Pixar.

Estelle Harris, la actriz que brilló como la madre de George Costanza en la sitcom Seinfeld y que puso su voz a La Señora Cara de Papa en la saga animada Toy Story, murió a los 93 por causas naturales, según confirmó su representante Michael Eisenstadt al sitio especializado Variety.

Harris tuvo una extensa carrera que se inició con papeles en comerciales hasta que en 1977 debutó en cine, pero a pesar de haber participado en varios filmes, su reconocimiento iba a llegar a partir de 1992 cuando fue parte del elenco de la exitosa sitcom Seinfeld.

Estelle Harris, la voz de La Señora Cara de Papa.

Allí, la actriz descolló en las escenas en las que le tocó participar, fundamentalmente en aquellas en las que interactuaba con su hijo ficticio George, interpretado por Jason Alexander, y su marido en la serie, papel a cargo de Jerry Stiller. Con aparición en 27 episodios, Harris se mostró como dueña de una gracia sinigual, tanto por su chillón tono de voz como por su postura corporal.

Acaso esa voz característica fue la que convenció a los productores de Toy Story de convocarla para que dé vida al personaje de La Señora Cara de Papa, presente desde el segundo filme de la saga. Antes de estos hitos, la actriz había actuado en papeles menores en diversos filmes desde su debut en Looking Up, incluida una breve intervención en Érase una vez en América, de Sergio Leone.

En televisión, Harris participó en las series Married with Children y Night Court, en donde tuvo un papel recurrente. Sin embargo, su cara quedará por siempre ligada a las más hilarantes escenas de Seinfeld y su voz a la protectora y centrada Señora Cara de Papa de Toy Story.

Disney: Buzz se enfrenta al Emperador Zurg en el nuevo trailer de Lightyear

Lightyear estrenó nuevo tráiler. El esperado regreso a los cines de Pixar, previsto para el 16 de junio, muestra en el nuevo adelanto lo que parece un épico enfrentamiento entre el guardián espacial y el que era su némesis en el universo de Toy Story, el malvado Emperador Zurg.

La película narra los orígenes de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete y que se convirtió en un legendario guardián espacial. Una apasionante aventura intergaláctica. "El mundo de Buzz siempre me ha fascinado", declaró el director Angus MacLane. "En Toy Story apenas se vislumbraba la historia de este guardián espacial y siempre quise explorar ese mundo más a fondo. '¿Qué película vio Andy para desear tener un juguete de Buzz Lightyear?' Esta es la pregunta que formulé al presentar el proyecto de Lightyear y yo quería ver esa película. Y tuve la suerte de hacerlo realidad", señaló.

En la versión en inglés, Chris Evans, el icónico Capitán América, es el encargado de prestar su voz a Buzz. En su doblaje original, Keke Palmer (Estafadoras de Wall Street), Dale Soules (Orange is the New Black) y Taika Waititi (Jojo Rabbit) que conforman un grupo de excelentes reclutas. Peter Sohn (Ratatouille, Un gran dinosaurio) es la voz de Sox, el compañero robot de Buzz y el reparto también cuenta con las voces de Uzo Aduba (Orange is the New Black), James Brolin (Westworld, The Amytiville Horror), Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez y Isiah Whitlock Jr.