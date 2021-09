Cómo será Los Santos de la Mafia: Fecha de estreno, trama y todos los detalles de la vuelta de Los Soprano

La tan esperada película de la exitosa serie Los Soprano está cada vez más cerca de estrenarse en cines. Un repaso por todos los detalles de uno de los estrenos del año.

Entre 1999 y 2007 se emitió una de las series más importantes de la televisión, Los Soprano. La historia de Tony Soprano y su familia redefinió la forma en la que se producía contenido para la pantalla chica y comenzó lo que se conoce como era dorada de las series, donde también pueden incluirse obras como Mad Men, Six Feet Under y Breaking Bad. A casi quince años del final de la ficción de HBO, Warner Bros. Pictures está por estrenar una película que funcionará como precuela: Los Santos de la Mafia.

La película, que en pocos días desembarcará en las salas de cine argen es una de las más esperadas por los fans de la ficción que protagonizó James Gandolfini. Tony Soprano aparecerá una vez más en esta producción aunque no como uno de los mafiosos más poderosos de Nueva Jersey sino en pleno proceso de crecimiento, como un joven con grandes aspiraciones de hacerse un lugar de renombre en la mafia.

La trama

La película se ambientará en la época en la que se produjeron los disturbios de Newark en la que la mafia atravesó una de las guerras más terribles por el control de la ciudad que, en ese momento, estaba bajo comando de la familia DiMeo. Ambientada entre la década del 60 y la del 70, mostrará parte de los disturbios racistas que se produjeron en los Estados Unidos que terminaron con más de 25 muertes.

Cabe recordar que durante la primera temporada de Los Soprano, el episodio “Down Neck” hizo referencia a este motín y mostró algunos flashbacks que representaron el enfrentamiento entre italianos y afroamericanos. En ese momento, Tony era apenas un niño por lo que probablemente se corra algunos años para coincidir con la edad de Tony que se vio en el avance. El tráiler mostró también a Dickie Moltisanti, el padre de Christopher Moltisanti y mentor de Tony.

Los actores

La sorpresa más emotiva es que Michael Gandolfini, el hijo del fallecido James Gandolfini, será el encargado de interpretar a Tony Soprano es los años de su juventud. El rol de Dickie Moltisanti será responsabilidad de Alessandro Nivola (Jurassic Park 3), mientras que Vera Farmiga (la saga El Conjuro) y Jon Bernthal (The Walking Dead) serán los padres de Tony.

El reparto lo completan Leslie Odom Jr., Corey Stoll, Billy Magnussen, Michela De Rossi, John Magaro y Ray Liotta. A su vez. detrás de cámaras se destacan varias figuras que fueron parte de la serie original, partiendo por el creador de Los Soprano, David Chase, como guionista junto a Lawrence Konner (también con pasado en la serie). Alan Taylor dirigió esta película que repitió el mismo diseñador de producción que la serie: Bob Shaw.

Cuándo será la fecha de estreno

Si bien su fecha de estreno original iba a ser el 25 de septiembre de 2020, el estallido de la pandemia logró que Los Santos de la Mafia fuese uno de los tanto títulos que se reprogramasen. Hace pocas semanas se conoció que la nueva fecha de estreno en Latinoamérica será el próximo 30 de septiembre. Se espera que 35 días más tarde del estreno la película desembarque en la plataforma de contenidos por streaming HBO Max.