La saga "Actividad Paranormal" se convirtió en una de las sagas más rentables del cine de terror.

Los fanáticos de la prolífica saga Actividad Paranormal, que comenzó en 2007, pueden estar tranquilos ya que volverá a la pantalla grande con un nuevo título que reformulará la película original. Con un estreno pactado para marzo de 2022,los estudios de Blumhouse se preparan para iniciar el rodaje.

Según informó The Hollywood Reporter, Owen Peli, director y creador de la serie, colaborará con el realizador Will Eubank –autor de “Amenaza en lo profundo” (2020)- en la nueva producción, cuyo estreno está previsto en Estados Unidos para marzo del 2022. Actividad paranormal es una de las sagas más exitosas de las últimas décadas y rodada con recursos técnicos mínimos y costos bajos, tan solo 15.000 dólares. Nadie se esperaba que la cinta recaudase 193 millones, motivo de sobra para expandir el universo fílmico.

La película original contaba la historia de una joven pareja recién mudada a la ciudad de San Diego, California, que sospecha que en su nueva morada habita una presencia demoníaca. Asustados por los extraños sucesos que comienzan a suceder, los novios deciden grabar en video todo lo que sucede a su alrededor, sobre todo en los momentos en que ellos están durmiendo.

Katie Featherston y Micah Sloat, sus protagonistas, hacen de ellos mismos en la película. En la trama, Katie está segura de que un "mal" la viene persiguiendo desde chica y quiere averiguar qué es. Por eso, Micah coloca una cámara con un trípode en la habitación para poder registrar lo que sucede mientras ellos duermen.

A lo largo de los días, la cámara va grabando distintas cosas: desde ruidos de pasos corriendo por el pasillo hasta sombras. Cuando la pareja decide contratar a un psíquico para consultarles, el resultado es que no se trata de un fantasma común, sino uno demoníaco.

Además de cinco entregas de Actividad paranormal, la historia tuvo dos spinoffs: Paranormal Activity: The Marked Ones (2014), y Paranormal Activity 2: Tokyo Night (2010). Ambos recaudaron millones de dólares a pesar de no contar con el apoyo total de la crítica especializada.

El insólito estudio sobre Actividad Paranormal

Un estudio realizado en 2020 concluyó que Actividad Paranormal es la quinta película, entre 35 títulos, que más miedo da teniendo en cuenta el ritmo cardíaco de los espectadores. El estudio se publicó bajo el nombre The science of scare y para realizarlo, el equipo detrás del experimento curó una lista de películas de terror basándose en listados publicados por críticos o fanáticos en Reddit. Así, seleccionaron las mejores 50 películas de terror de todos los tiempos. Luego, 50 voluntarios equipados con un monitor de frecuencia cardiaca iniciaron una maratón de más de 100 horas viendo las películas. Así, el experimento recolectó datos sobre cómo se alteraba la frecuencia cardíaca de los participantes con cada película, saltos de susto y alteraciones en el flujo sanguíneo.